Sondaggi elettorali Izi: Comunali Roma, Calenda più forte di Sassoli

La scelta di Carlo Calenda di correre alle elezioni comunali di Roma previste per il prossimo anno ha scompigliato i piani del Pd. Al Nazareno speravano infatti di convincere qualche big del partito a scendere in campo per sfilare la poltrona di primo cittadino a Virginia Raggi. Tentativi che per ora non sono andati a buon fine. L’ultimo no arrivato al Nazareno è quello di David Sassoli. Il presidente del parlamento europeo ha declinato gentilmente l’invito: “Ringrazio le tante persone che mi esprimono fiducia auspicando una mia candidatura a sindaco di Roma, ma ribadisco, per chiarezza e correttezza verso tutti, che l’ipotesi non esiste”. Nel centrodestra circola con insistenza il nome di Guido Bertolaso ma al momento l’unico a scendere ufficialmente in campo è stato Vittorio Sgarbi che strizza l’occhio a Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Sondaggi elettorali Izi: comunali Roma, i tre scenari ipotizzati da Izi

In questo scenario ancora confuso è difficile fare previsioni. L’istituto demoscopico Izi ci ha provato lo stesso ipotizzando tre scenari di voto per il quotidiano Domani. Nel primo scenario vengono messi tutti i candidati ufficiali e potenziali. Qui a prevalere è a sorpresa la sindaca uscente Virginia Raggi con il 20,7%, di un soffio avanti sul leader di Azione (20,6%) e su Bertolaso (20%). I primi due finirebbero al ballottaggio mentre per il centrosinistra si aprirebbero le porte dell’inferno con il loro candidato, Sassoli, quarto con il 16,2%.

Nel secondo scenario Izi ipotizza un centrosinistra che converge su Sassoli mentre Calenda fa un passo indietro. In questo caso, il presidente del parlamento europeo conquisterebbe il primo turno con il 27,2% dei consensi. A sfidarlo al ballottaggio sarebbe Bertolaso (25,1%) mentre Raggi uscirebbe di scena (23%).

Il quadro cambierebbe se il centrosinistra decidesse di puntare su Calenda. In questo scenario, il leader di Azione vincerebbe comunque il primo turno con un consenso superiore a Sassoli (29,9%) ma ad accompagnarlo al ballottaggio ci sarebbe Virginia Raggi (22,6%) e non più Bertolaso (22,4%).

Sondaggi elettorali Izi: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 28 al 31 ottobre 2020. Campionamento stratificato per sesso e classi d’età. Ponderazione vincolata per sesso, classi d’età, municipio di residenza, voto espresso alle ultime elezioni comunali (2016 – primo turno). Totale contatti: 2.957 Totale interviste: 1.005 Totale rifiuti: 1.952. Rappresentativo della popolazione dell’elettorato residente nel comune di Roma in età di voto, per genere, ed età. Margine di errore (livello di confidenza del 95%): + o – 3%. Metodo raccolta delle informazioni: CATI e CAWI con questionario strutturato.

