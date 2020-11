Condividi su

Contributi a fondo perduto 2020 per Covid: codici Ateco dei beneficiari

Contributi a fondo perduto: il Decreto Ristori e poi il Decreto Ristori bis hanno individuato un’ampia platea di beneficiari. Il punto su requisiti, importi ed eventuali percentuali di maggiorazione, modalità con cui si richiedono.

Contributi a fondo perduto: chi sono i beneficiari?

I contributi a fondo perduto sono previsti per tutte quelle aziende che hanno sospeso o ridotto la propria attività (esclusi coloro che hanno cessato la Partita Iva al 25 ottobre) a seguito delle restrizioni introdotte per contenere l’aumento dei contagi di Covid. Nello specifico si tratta delle Partite Iva aperte al 25 ottobre 2020 identificate da un Codice Ateco tra quelli segnalati nella tabella allegata al Dpcm del 24 ottobre 2020. Requisito fondamentale che il fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 risulti inferiore di due terzi (tale requisito non è richiesto a chi ha attivato la partita Iva tra il primo gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020). L’importo massimo dei contributi non può superare i 150 mila euro.

Maggiorazioni per attività in zona arancione e rossa

Le attività che hanno già avuto accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio riceveranno la nuova tranche in automatico sul proprio conto corrente, con tutta probabilità entro il 15 novembre. Chi deve ancora inoltrare richiesta all’Agenzia delle Entrate non dovrebbe attendere oltre fine dicembre 2020.

A questo punto bisogna sottolineare che il Decreto Ristori bis ha previsto una maggiorazione per quelle attività che risultano ubicate in zona rossa o arancione.

Tale maggiorazione è fissata al 50% per (Codice Ateco 561030) Gelaterie e pasticcerie, (561041) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, (56300) Bar ed altri esercizi senza cucina, (551000) Alberghi .

. La maggiorazione è fissata al 200% per le attività localizzate in zona rossa che rientrano in questa lista:

47.19.10 Grandi magazzini 200% 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200% 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200% 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200% 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200% 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200% 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200% 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200% 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200% 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200% 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200% 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200% 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200% 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200% 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200% 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200% 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200% 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200% 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200% 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200% 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200% 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200% 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200% 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200% 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200% 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200% 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200% 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200% 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200% 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200% 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200% 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200% 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200% 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200% 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200% 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200% 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200% 47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200% 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200% 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200% 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200% 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200% 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200% 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200% 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200% 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200% 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200% 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200% 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200% 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200% 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200% 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200% 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200% 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200% 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200% 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200% 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%



Lista dei Codici Ateco

La lista dei Codici Ateco che hanno diritto ad accedere ai contributi a fondo perduto allegata al Decreto Ristori è stata poi aggiornata e ampliata da quella allegata al Decreto Ristori Bis. Ad ogni tipologia di impresa è collegata una diversa percentuale per il calcolo dell’importo dei contributi sul calo di fatturato (moltiplicato per la percentuale prevista dal Decreto Rilancio), questa percentuale varia dal 100% al 400% in base all’impatto delle restrizioni (per chi ha attivato la Partita Iva tra il primo gennaio 2019 e il 24 marzo 2020 tale percentuale si applica sul minimo a norma di legge di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti):

Un esempio di come si calcolano i contributi a fondo perduto: (Differenza tra fatturato aprile 2020 e fatturato aprile 2019) + Percentuale stabilita dal Decreto Rilancio in base al calo di fatturato + Percentuale stabilita da Decreto Ristori e Ristori bis in base al Codice Ateco = Importo del contributo spettante



493210 Trasporto con taxi 100 % 493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100% 493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200% 522190 Altre attivita’ connesse ai trasporti terrestri NCA 100% 551000 Alberghi 150% 552010 Villaggi turistici 150% 552020 Ostelli della gioventù 150% 552030 Rifugi di montagna 150% 552040 Colonie marine e montane 150% 552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150% 552052 Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole 150% 553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150% 559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150% 561011 Ristorazione con somministrazione 200% 561012 Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 200% 561030 Gelaterie e pasticcerie 150% 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150% 561042 Ristorazione ambulante 150% 561050 Ristorazione su treni e navi 200% 562100 Catering per eventi, banqueting 200% 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150% 591300 Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200% 591400 Attivita’ di proiezione cinematografica 200% 749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200% 773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200% 799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200% 799019 Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200% 799020 Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici 200% 823000 Organizzazione di convegni e fiere 200% 900101 Attività nel campo della recitazione 200% 900109 Altre rappresentazioni artistiche 200% 855209 Altra formazione culturale 200% 900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200% 900209 Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche 200% 900309 Altre creazioni artistiche e letterarie 200% 900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200% 900009 Altre attivita’ connesse con le lotterie e le scommesse comprende le sale bingo 200% 931110 Gestione di stadi 200% 931120 Gestione di piscine 200% 931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200% 931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200% 931200 Attivita’ di club sportivi 200% 931300 Gestione di palestre 200% 931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200% 931999 Altre attivita’ sportive nca 200% 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200% 932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400% 932930 Sale giochi e biliardi 200% 932990 Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca 200% 949920 Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200% 949990 Attivita’ di altre organizzazioni associative nca 200% 960410 Servizi di centri per il benessere fisico esclusi gli stabilimenti termali 200% 960420 Stabilimenti termali 200% 960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200% 493909 Altre attivita’ di trasporti terrestri di passeggeri nca 100% 503000 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne inclusi i trasporti lagunari 100% 619020 Posto telefonico pubblico ed internet point 50% 742011 Attività di fotoreporter 100% 742019 Altre attività di riprese fotografiche 100% 855100 Corsi sportivi e ricreativi 200% 855201 Corsi di danza 200% 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100% 960110 Attivita’ delle lavanderie industriali 100% 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere 100% 522130 Gestione di stazioni per autobus 100% 931992 Attivita’ delle guide alpine 200% 743000 Traduzione e interpretariato 100% 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50% 910100 Attivita’ di biblioteche ed archivi 200% 910200 Attivita’ di musei 200% 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200% 910400 Attivita’ degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200% 205102 Fabbricazione di articoli esplosivi 100%

