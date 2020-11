Condividi su

Decreto Ristori bis 2020: importo aiuti e a chi spettano

Il governo prepara il testo del Decreto Ristori bis: a breve la bozza dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Particolare attenzione è stata rivolta alle aziende che operano nelle zone rosse e alle famiglie.

Decreto Ristori: contributi a fondo perduto per nuovi beneficiari

Con il Decreto Ristori bis i contributi a fondo perduto raddoppiano rispetto all’estate per 57 nuove categorie di attività in quanto operanti in una “zona rossa”. Tra i beneficiari della misura compariranno i negozi praticamente di tutti i generi (anche tatuatori e sexy shop) ma anche gli ambulanti. Inoltre, si amplia a 19 nuove categorie economiche (tra queste anche le attività di ristorazione senza somministrazione: rosticcerie e pizzerie per esempio) la platea dei beneficiari dei contributi a fondo perduto al 100% e al 200%. La tabella dei Codici Ateco aggiornata sarà allegata alla bozza del nuovo decreto.

Torna il Bonus Baby Sitter

Con il Decreto Ristori Bis tornano il Bonus Baby Sitter, stavolta da 1.000 euro per tutti (dipendenti del settore privato e autonomi, dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza) e il Congedo parentale straordinario al 50% (solo per chi non può lavorare in smart working): le due misure potranno continuare a essere fruite alternativamente dai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni in didattica a distanza.

Nel Decreto Ristori dovrebbe trovare spazio anche un esonero contributivo per il mese di dicembre e un rinvio degli acconti di novembre per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’Irap per tutte le aziende costrette a chiudere perché in zona rossa. Dovrebbe essere eliminato qualsiasi requisito riferibile al calo di fatturato.

