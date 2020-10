Condividi su

Decreto ristori 2020: importo bonus e chi può chiedere sussidi

Il Decreto ristori è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento contiene una serie di aiuti economici dedicati alle imprese più in difficoltà e alle categorie di lavoratori maggiormente colpiti dal parziale lockdown imposto almeno fino al 24 novembre. Di seguito i dettagli dei nuovi Bonus Covid.

Decreto ristori: gli aiuti per le imprese

Il Decreto ristori contiene diverse misure di sostegno ai settori economici più in difficoltà a seguito delle chiusure imposte dal governo per contenere l’aumento dei contagi:

Contributi a fondo perduto

La nuova tranche di finanziamenti – che non andranno restituiti – andranno da un minimo di mille a un massimo di 150mila euro. Saranno erogati in automatico – entro metà novembre, assicura il governo – a tutti coloro che hanno già ricevuto la prima tranche prevista col Decreto Rilancio mentre le altre imprese dovranno inoltrare apposita domanda con tempistiche e modalità che verranno precisate nelle prossime ore. L’importo è calcolato in base alla perdita di fatturato (tra aprile 2020 e aprile 2019) e al settore economico di appartenenza (individuato tramite codice Ateco). Per alcune attività, quindi, si potrebbe prevedere una maggiorazione rispetto al contributo base del 400% (le discoteche).

Credito di imposta su affitti, sospensione contributi, Imu

Sempre per aiutare le imprese più in difficoltà è stato anche prorogato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito di imposta per gli affitti aziendali (30%) e ad uso non abitativo (60%). Cancellata per gli stessi beneficiari la seconda rata dell’Imu e previsto un esonero dal versamento dei contributi Inps fino a un massimo di 4 mesi entro il 31 maggio.

Gli aiuti per i lavoratori

Nel Decreto ristori anche diversi strumenti di sostegno economico ai lavoratori più in difficoltà a causa delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria:

Proroga della Cassa integrazione e blocco licenziamenti

Il Blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 mentre le aziende che hanno terminato le settimane previste dai precedenti decreti sull’epidemia potranno utilizzare altre sei settimane di cassa integrazione.

Bonus 1000, Bonus 800 euro e Rem

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, addetti alle vendite a domicilio e lavoratori dello spettacolo che hanno visto cessare il proprio rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto ristori è stato messo in campo un Bonus da 1000 euro una tantum. Invece, i lavoratori di federazioni, enti, società sportive dilettantistiche possono richiedere il Bonus 800 euro. Per le famiglie a basso reddito prorogato per altre due rate il Reddito di emergenza.

