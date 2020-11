Condividi su

Sondaggi politici SWG, italiani più preoccupati del Covid di tedeschi, francesi, polacchi

Gli italiani risultano essere tra i più preoccupati in Europa per il virus secondo gli ultimi sondaggi politici di SWG, sicuramente di tedeschi, francesi e polacchi secondo l’ultimo dei sondaggi elettorali di SWG.

Misurando su una cala da 1 a 10 la preoccupazione il 55% dei nostri connazionali si posizionano tra 8 e 10, il 28% tra 6 e 7 e solo il 17% tra 1 e 5.

Al contrario in questa fascia di minima preoccupazione vi è ben il 49% dei polacchi e il 31% dei tedeschi. I francesci temono il Covid un po’ più dei vicini orientali, ma meno degli italiani: il 46% si pone tra 8 e 10.

Questi dati non paiono direttamente correlati con il numero dei decessi per milione di abitanti, che in Polonia è superiore a quello italiano e più del quadruplo di quello tedesco, eppure genera meno preoccupazioni.

È probabile che c’entri molto anche la comunicazione dei media sul tema e la cultura del Paese.

Ma sicuramente anche la fiducia nei governi e nella loro gestione della pandemia. Secondo i sondaggi politici mentre il 74% dei tedeschi ha un’opinione positiva dell’azione dell’esecutivo, questa percentuale scende al 37% e 38% in Italia e Francia, e si ferma al 47% in Polonia.

Sondaggi politici SWG, il 57% degli italiani pensa che le restrizioni siano insufficienti

Collegata a questa domanda è un’altra dell’ultimo dei sondaggi politici SWG, quella che riguarda il giudizio sulle misure anti-Covid.

Se in Germania sono il 58% quelli che le ritengono adeguate, in Italia sono solo il 23%, in Francia il 20%, in Polonia il 28%.

Tra gli altri tuttavia sono decisamente di più quelli che le valutano insufficienti. Sono il 57% nel nostro Paese, il 61% in Francia, il 41% in Polonia, solo il 21% in Germania, mentre sono ovunque meno del 20% coloro che pensano le misure siano troppo restrittive, il 10% in Italia.

I sondaggi politici evidenziano anche quanto in Europa sia diversa la preoccupazione sull’economia. Il 38% dei francesi e il 35% degli italiani dicono che la propria condizione economica è peggiorata, ma sono solo il 21% in Germania, dove per il 13% è addirittura migliorata.

I sondaggi politici SWG sono stati realizzati tra il 10 e il 13 novembre con metodo CATI-CAMI-CAWI su 800 casi in Italia

