Bonus internet e pc 2020: città escluse, dove non si può richiedere

Bonus internet e pc 2020: cominciano a emergere le prime criticità sull’incentivo per la digitalizzazione che le famiglie con Isee entro 20mila euro possono richiedere dal 9 novembre scorso. Molti cittadini di 5 regioni sarebbero di fatto esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari. Ecco i dettagli.

Bonus internet e pc: 5 regioni pongono delle limitazioni

Grazie al Bonus internet e pc i nuclei familiari con reddito Isee entro i 20mila euro possono ottenere 500 euro per dotarsi di una connessione veloce (minimo 30 mega) e di un device (o un personal computer o un tablet). Tuttavia, diversi potenziali beneficiari si sono scontrati in questi giorni con una limitazione imprevista. Infatti, alcune regioni hanno posto ulteriori requisiti per richiedere l’incentivo. Nello specifico, si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana: in questi territori solo se si è residenti in alcuni comuni si potrà inoltrare la propria richiesta agli operatori che hanno aderito all’iniziativa.

Esclusa anche Roma

A proposito di questa criticità del Bonus pc e internet stanno destando particolare scalpore le segnalazioni di molti utenti che risiedono nella Capitale: è difficile crederci ma anche Roma compare nell’elenco dei comuni non coperti dall’incentivo per la digitalizzazione. L’elenco dei comuni coperti dal bonus, regione per regione, è stato pubblicato da Infratel sul proprio portale web. Esaminandolo si nota come anche capoluoghi del calibro di Bologna, Genova e Pordenone risultino “scoperti”: non è chiaro il perché, anche Infratel – società di stato incaricata di gestire il Bonus internet – non sa rispondere in modo esaustivo alle richieste di chiarimento inoltrate dalla stampa specializzata.

