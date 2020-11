Condividi su

Quanto costa la Playstation 5, dove acquistarla e primi problemi

La Playstation 5 è arrivata: una panoramica delle prime notizie riguardanti l’attesissima PS di nuova generazione e dei prezzi proposti dai portali di e-commerce ai giocatori che vogliono acquistare il prima possibile il nuovo modello della consolle Sony.

La Playstation 5 sbarca in Italia

Da ieri 19 novembre la Playstation 5 è disponibile anche in Italia: molti giocatori hanno probabilmente già pre-ordinato la potente nuova consolle Sony nei mesi scorsi, quindi, la riceveranno in questi giorni, mentre coloro che hanno aspettato il day one in diversi casi si sono dovuti scontrare con l’esiguità delle scorte e l’ingente mole di ordini. Chi non è riuscito ad accaparrarsi un esemplare non deve preoccuparsi però: molto presto, forse già in occasione del Black Friday, Ps5 dovrebbe tornare disponibile. Sicuramente tornerà ad esserlo sotto Natale. Tutti i maggiori rivenditori di prodotti tecnologici (con in testa Mediaworld, Unieuro e ovviamente Amazon) hanno proposto la Playstation 5 al prezzo di 399 euro se si sceglieva la versione “Digital” e a 499 euro se si sceglieva invece la versione classica.

PlayStation 5 (PS5) Recensione Tecnica

Qualche notizia negativa

Per quanto riguarda le prime notizie su Playstation 5 non è filato tutto liscio: diversi utenti hanno segnalato alcuni bug relativi al download dei titoli cross gen (per alcuni giochi si riesce a giocare alla versione per Ps4 ma non a quella per Ps5 anche se risultano correttamente installate entrambe). Le criticità non terminano qui. Altri utenti hanno segnalato malfunzionamenti: in alcuni casi la consolle smetteva di funzionare all’improvviso, pare ci sia stato anche qualche problema legato ai nuovi controller dual sense. Tuttavia, niente che non succeda di consueto durante un day one (sicuramente le criticità verranno risolte) e che sicuramente non inficerà il successo mondiale della nuova Play, probabilmente la consolle più potente mai vista.

