Dove comprare le Jordan: prezzo e offerte online. I consigli

Le Jordan, la linea di sneaker Nike legata al campione di pallacanestro Michael, sono più che semplici scarpe: status symbol, segno riconoscibile di uno stile di vita urban. Una panoramica delle offerte disponibili adesso che si avvicinano le festività natalizie e i maggiori portale di e-commerce hanno intenzione di darsi battaglia a colpi di sconti.

Dove comprare le Jordan?

Secondo il portale Stockx.com le Jordan 1 sono le sneaker più desiderate dell’inverno 2020: sul famoso portale di reselling (pratica commerciale che consiste nell’acquistare modelli di prodotti a tiratura limitata per poi rivenderli a prezzi maggiorati) però si trovano esemplari molto particolari ma a un prezzo che di certo non si può definire accessibile a tutte le tasche (si è ben sopra i 200 euro).

Sicuramente più accessibili i prezzi proposti da Zalando dove comunque per acquistare un paio di Jordan è difficile spendere meno di 100-120 euro (a meno che non si stia cercando un modello per bambini – misura sotto il 30 – allora si spende meno della metà). Sul sito della Nike da segnalare che alcuni modelli di Jordan sono in offerta col 50% di sconto: in ogni caso è difficile spendere meno di 70 euro per acquistarne un paio.

Amazon e Ebay

Neanche Amazon viene in aiuto dei consumatori che intendono acquistare un paio di Jordan: sul portale di Jeff Bezos attualmente difficile spendere meno di 80-100 euro per farsele spedire a casa. A questo punto, se l’obiettivo è sempre e comunque quello di risparmiare, un tentativo si può fare su Ebay: chiaramente in questo caso si parla anche di “usato” ma non solo di “usato”. Infatti, perdendo qualche minuto nella ricerca, non è difficile trovare delle Jordan “nuove” che su Stockx.com si aggirano intorno ai 300 euro ad un prezzo inferiore ai 50 euro. Il compromesso a questo punto riguarda le tempistiche di spedizione, visto che si tratta di venditori internazionali, la disponibilità (a volte è davvero una questione di secondi prima che termini la disponibilità) e di “fiducia” (si compra pur sempre online: nessuno può assicurare che si tratti delle Jordan “originali”).

