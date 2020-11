Condividi su

Piano vaccini 2021: data presentazione e anticipazioni calendario

In occasione dell’incontro online “La sanità futura tra innovazione e ricerca” organizzato da Rcs Academy, il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto il punto sul piano vaccini 2021.

Piano vaccini 2021: data presentazione

Le attenzioni di questi giorni vertono soprattutto attorno a ciò che accadrà durante le festività natalizie. Le ultime indiscrezioni parlano di una riapertura della scuola in presenza a partire dal 9 dicembre e di un Natale che mai come quest’anno sarà intimo, molto familiare e ristretto. Ma l’altro tema importante di queste settimane è il vaccino anti-Covid, una speranza in più per riprendere una vita quantomeno più normale di com’è adesso. “Io sarà in Parlamento il 2 dicembre per presentare il piano strategico dei vaccini che stiamo costruendo”, ha detto Speranza. “L’Italia ha iniziato a lavorare dal mese di maggio per promuovere un’iniziativa europea nel campo dei vaccini. È stato il primo motore dell’iniziativa della Commissione europea che ha iniziato a costruire contatti con le aziende farmaceutiche che stanno sviluppando vaccini”.

Speranza: “Fiducia in Ema e Aifa”

Speranza ha anche parlato di una possibile terza ondata a inizio 2021, da evitare avendo massima prudenza e cautela sui comportamenti. “Si vedono segnali incoraggianti, con l’indice Rt sceso da 1,7 a 1,4, 1,18 nella scorsa settimana ed è possibile che adesso ci sia un numero ancora più basso”. Per quanto riguarda i timori sull’efficacia del vaccino, il ministro ha affermato di avere grande fiducia nelle agenzie regolatorie vigenti in Europa e Italia (rispettivamente Ema e Aifa). “Quando avranno completato il percorso, il vaccino reso disponibile sarà un vaccino sicuro, e noi dovremo lavorare per costruire una campagna di vaccinazione molto larga nel nostro Paese”.

Quel che è certo è che all’inizio non sarà disponibile per tutti, e si partirà con le categorie dei soggetti più a rischio. A ogni modo “l’acquisto sarà centralizzato e gestito dallo Stato”.

