Condividi su

Sondaggi Demopolis: violenza sulle donne, problema sottovalutato per 53% italiani

Ieri era la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per l’occasione, l’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha condotto un’indagine sul tema per GR e Radio1 Rai. Secondo il 53% degli italiani la violenza sulle donne è un problema ancora oggi sottovalutato nel nostro Paese mentre per il 40% si tratta di un argomento di cui solo ora si è iniziato a prendere consapevolezza. Il problema della violenza di genere non viene sottaciuto. Anzi. Il 92% lo considera un problema molto e abbastanza grave.

Sondaggi Demopolis: il Codice Rosso non basta

L’anno scorso, il Parlamento italiano approvò la legge sul Codice Rosso a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. La norma, che prevede l’obbligo per il PM di ascoltare la donna entro 3 giorni dalla denuncia, viene ritenuta giusta dall’81% degli italiani ma sembra non bastare a fermare la violenza di genere. I dati Istat hanno infatti rilevato che nel periodo gennaio-settembre 2020 c’è stato un incremento degli omicidi perpetrati da uomini verso donne rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sondaggi Demopolis: le altre misure da adottare per contrastare la violenza sulle donne

Per contrastare i fenomeni di violenza servono altre misure. Ad indicarle sono gli italiani. Per il 66% bisogna aumentare i servizi di supporto per le donne che denunciano, per il 65% è necessario inasprire ulteriormente le pene, per il 60% servono interventi di educazione mirata nelle scuole mentre per il 51% bisogna attuare campagne di sensibilizzazione sui media.

Sondaggi Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 21 al 23 novembre 2020, per Radio1 Rai, su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it