Condividi su

Proroga scadenza patente e foglio rosa al 2021: ecco quando rinnovare

Proroga scadenza patente e foglio rosa al 2021: l’iniziativa ha incassato il nullaosta del Parlamento. Durerà fino al termine dello stato di emergenza: nel caso in cui dovesse essere prorogato la scadenza dei documenti slitterà ancora, in automatico.

Patente e foglio rosa: rinvio fino a fine emergenza

Patente e foglio rosa scaduti durante il periodo di emergenza coronavirus o in scadenza: il Parlamento ha approvato la proroga fino al termine dello stato di emergenza che per il momento è previsto alla data del 30 aprile 2021. “Da ora in avanti, nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l’emergenza Coronavirus, automaticamente, verrà allungata anche la temporaneità dei certificati” ha presentato l’iniziativa il Viceministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri.

Proroga per certificati scaduti da gennaio 2020

Nello specifico, se la patente o il foglio rosa risulta scaduta dal 31 gennaio 2020 in poi, in forza della proroga, si potrà comunque utilizzare fino al 30 aprile 2021. Per essere ancora più precisi: non rientrano nella proroga i documenti scaduti prima del 31 gennaio 2020, dunque, non consentono di circolare finché non saranno rinnovati. Inoltre, bisogna sottolineare che la proroga dei documenti è valida solo sul territorio italiano: all’estero, in sostanza, la scadenza scatta a partire dalla data indicata sul documento.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it