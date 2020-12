Condividi su

Multe e divieto assembramenti per le feste, ecco la nuova circolare

A nessuno sono piaciute le immagini degli assembramenti lo scorso weekend, quello del Black Friday, principalmente nelle grandi città. Multe non sono fioccate a dovere a chi si è beato dei regolamenti e del buon senso e come al solito, anche in presenza dei regolamenti, si trova il modo di evitarli. Il governo ha storto il naso di fronte alle immagini della folla come fosse un giorno pre-natalizio qualsiasi e non uno in cui s’intravedono spiragli di luce dalla seconda ondata di coronavirus, ma certo non l’uscita definitiva dal tunnel.

Nuova circolare del Viminale in arrivo

Dal Ministero dell’Interno uscirà a breve una nuova circolare che sarà inviata ai prefetti per l’attuazione di un piano di monitoraggio stretto e rigoroso proprio sui movimenti delle persone e sugli assembramenti nelle vie dello shopping. Prima, però, ci sarà il nuovo Dpcm, che il primo firmatario della circolare, il capo di gabinetto Bruno Frattasi, vuole vedere prima di licenziare la nuova circolare.

Multe salate per chi viola le regole sugli spostamenti

Quel che è certo è che shopping e spostamenti saranno nel mirino del governo e delle forze dell’ordine. A dare il colpo decisivo agli assembramenti ci penserà una nuova normativa sanzionatoria, che prevede multe salate e importanti a chi sgarra. Possibile l’istituzione di zone da chiudere o in cui limitare l’accesso (le cosiddette zone a numero chiuso) tramite contapersone o transenne. Inoltre si farà più stringente il controllo presso le stazioni e i principali punti di ingresso nelle città per tutto il periodo natalizio. A livello di spostamenti non ci saranno grandi libertà di movimento, ma risultano plausibili delle deroghe per i movimenti interregionali per cause di lavoro, necessità, salute e per chi rientra presso la propria residenza.

