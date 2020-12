Condividi su

Sondaggi elettorali Quorum: Movimento 5 Stelle in difficoltà

Il Movimento 5 Stelle è l’unica tra le principali forze politiche del Paese a perdere consensi. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Quorum per Mezz’ora in Più andati in onda il 6 dicembre. L’indagine, realizzata tra il 3 e il 4 dicembre, vede la Lega in crescita di mezzo punto al 23,5%. Bene anche il Partito Democratico che guadagna tre decimi rispetto alla precedente rilevazione e sale così al 20,7%. Fratelli d’Italia registra un leggero incremento (+0,1%) e stampa un netto 16%. Come anticipato in precedenza, il Movimento 5 Stelle perde tre decimi e scende al 14,9%. Il calo è probabilmente dovuto alle convulsioni interne al Movimento, diviso sulla questione Mes e non solo.

Fonte: Quorum

Sondaggi elettorali Quorum: su Forza Italia, flettono Sinistra Italiana e Italia Viva

Intanto Forza Italia prosegue la sua crescita: guadagna altri tre decimi e sale al 7,4%. Nelle retrovie, flette dello 0,2% al 3,2% Sinistra Italiana. Stesso valore riscontrato da Azione mentre Italia Viva perde lo 0,1% e cala al 3,1%. +Europa passa dal 2,4% al 2% mentre i Verdi salgono all’1,7%. Gli altri partiti tutti insieme ottengono il 4,3% (-0,3%). Cala di quasi un punto la percentuale di indecisi e astenuti (38%).

Fonte: Quorum

Sondaggi elettorali Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 3 al 4 dicembre 2020. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, indagato per quote di sesso ed età incrociate, macroarea di residenza e titolo di studio. 502 rispondenti, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni non rilevabile essendo interviste effettuate tramite panel web. Margine d’errore campionario del +/- 4,4%, con un intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it