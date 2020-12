Condividi su

Sospensione patente 18 mesi: quando scatta e per quali violazioni?

La patente di guida rappresenta per molti automobilisti una vera e propria conquista, ma attenzione a come ci si comporta quando si è alla guida

e a quali infrazioni al Codice della Strada sono commesse. Il rischio infatti di una sanzione amministrativa pecuniaria come la multa è concreto, se ad esempio si passa con il rosso o se si superano i limiti di velocità. E

talvolta la violazione è così grave che la multa non basta a punire il responsabile: ecco allora che rileva la sospensione patente di guida, ovvero una sanzione detta ‘accessoria’ ma che, in concreto, può comportare conseguenze anche più pesanti di una multa. Vediamo perchè.

Se ti interessa saperne di più sulla revoca patente, quando scatta e perchè è necessaria, clicca qui.

Sospensione patente: di che si tratta? la mancanza dei requisiti psico-fisici tra le cause

Come appena detto, la sospensione patente di guida è una sanzione accessoria, ovvero che si accompagna a quella principale:

solitamente scatta quando al volante vi è stata una violazione tale da mettere a rischio l’incolumità propria e quella della collettività, oppure laddove vi è stata recidiva, ossia la ripetizione della stessa violazione entro un paio d’anni. La sospensione patente può essere applicata in due distinte situazioni:

mancato rispetto di una o più regole del Codice della Strada, per cui il congelamento patente può essere applicato per qualche giorno o anche, appunto, per più di un anno;

perdita dei requisiti psico-fisici da parte dell’automobilista, per poter guidare, ad es. per una patologia accertata da un medico

competente (cd. accertamento sanitario per la convalida o la revisione del permesso). In queste particolari circostanze, viene stabilita la sospensione patente finché l’interessato non consegue un certificato medico che comprovi il superamento del problema sanitario che impediva di guidare senza rischi. Ecco dunque che la sospensione patente può ben durare anche più di 18 mesi.

Talvolta detta sospensione ha durata inferiore ai 18 mesi, come ad esempio in caso di guida contromano, di guida senza patente valida o sorpasso pericoloso. Ma come vedremo, la sospensione può essere applicata per molti mesi, se non anni.

La violazione del Codice della Strada può far sospendere la patente

Diverso il caso dell’automobilista a cui viene sospesa la patente per una violazione del Codice della Strada. In questi casi, la durata della sospensione patente è proporzionata alla gravità della trasgressione alle regole e – come accennato sopra – molto spesso è applicata nelle ipotesi di recidiva, ovvero la commissione della stessa violazione alla regola del CdS nell’arco di 24 mesi.

Nelle circostanze in cui l’automobilista si sia reso responsabile di un incidente stradale, per la seconda volta in 24 mesi, la sospensione patente può oscillare da un minimo di 1-3 mesi, fino a 2 anni in caso di lesioni personali colpose. Anche 4 anni di sospensione saranno inflitti, se dall’incidente è derivato un omicidio colposo, ovvero legato ad un comportamento poco accorto del responsabile. Addirittura, c’è il rischio di 5 anni di sospensione patente, e non solo 18 mesi, per colui che dopo aver causato l’incidente non si fermi per il soccorso e per prestare aiuto. La durata della sospensione sarà legata alla gravità della circostanze. Non solo 18 mesi, ma anche il rischio di 3 anni di ritiro del permesso di guidare per chi invece è dedito alle corse clandestine, di cui non di rado si legge nei giornali.

In caso di superamento dei limiti di velocità, per l’automobilista c’è il concreto rischio della sospensione patente fino a 18 mesi, laddove per due volte entro 24 mesi, sia individuato dall’autovelox un eccesso di velocità tra i 40 ed i 60 km/h.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, la sospensione patente rappresenta un rischio tutt’altro che remoto, ed è inquadrata come sanzione accessoria nel modo seguente:

tasso alcolemico da 0,5 grammi per litro di sangue a 0,8 g/l: sospensione patente da 3 mesi a 6 mesi. In caso di incidente causato dall’automobilista ubriaco, la punizione può arrivare a 2 anni, ovvero anche al di sopra dei citati 18 mesi;

tasso tra 0,8 g/l a 1,5 g/l: sospensione patente da 6 mesi a 1 anno;

tasso al di sopra di 1,5 g/l: sospensione patente da 1 a 2 anni.

Se ti interessa saperne di più sul recupero punti patente, numero minimo e massimo e come funziona, clicca qui.

Chi ha ottenuto da poco la patente di guida, inoltre, è tenuto a guidare con un tasso alcolemico pari a zero: altrimenti la sospensione patente è dietro l’angolo.

Concludendo, se il conducente multato non si sente responsabile per l’accaduto e ritiene di non aver commesso alcuna violazione, può fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della sanzione o al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica: lo scopo è anche quello di poter ottenere indietro la patente in un tempo inferiore di quello della sospensione, grazie al provvedimento favorevole dell’autorità.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it