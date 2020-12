Condividi su

Campania e Lombardia in zona gialla: ecco le possibili date

Campania e Lombardia, tra le regioni più colpite dall’epidemia di coronavirus, dopo una lunga permanenza e un tutto sommato breve passaggio in zona arancione potrebbero presto diventare zona gialla. A partire da quando i due territori potrebbero conquistare la fascia di rischio più bassa?

Campania in zona gialla: da quando?

La Campania resterà sicuramente in zona arancione per un’altra settimana. Dal prossimo weekend, però, dovrebbe approdare in zona gialla: una data probabile per l’abbassamento del livello di rischio per la Regione quella del 20 dicembre, appena un giorno prima che entrino in vigore le restrizioni previste per gli spostamenti durante le festività natalizie dal Dpcm di inizio mese. Tuttavia, in base a una nuova ordinanza del Governatore De Luca, già da questo sabato, 12 dicembre, i campani non potranno raggiungere le seconde case entro i confini regionali fino al 7 gennaio.

Lombardia in zona gialla: da quando?

Stando all’ultimo bollettino sull’epidemia del 10 dicembre 1.198 nuovi casi positivi in Campania, oltre 2mila quelli registrati in Lombardia. La regione però passerà dalla zona arancione alla zona gialla da domenica 13 dicembre: l’ordinanza del ministro Speranza dovrebbe arrivare nella giornata di oggi venerdì 11 dicembre. Nella fascia più bassa di rischio è previsto comunque il coprifuoco dalle 22 alle 5, d’altra parte, ci si può muovere liberamente su tutto il territorio regionale nel resto della giornata (a differenza della Campania, ai lombardi sarà data la possibilità di raggiungere le seconde case), inoltre, fino alle 18 è consentito a ristoranti e bar di rimanere aperti.

