Ultimi sondaggi Index: gradimento, Meloni supera Conte

La gestione della seconda ondata di Covid-19 ha effetti negativi sul gradimento del premier Conte. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi Index Research per Piazza Pulita andati in onda il 10 dicembre. Secondo la rilevazione, il capo del governo ha perso due punti di consenso nell’ultima settimana. Il calo, in realtà, è iniziato in concomitanza con l’arrivo della seconda ondata (15 ottobre). Allora il premier godeva della fiducia del 44% degli italiani. Due mesi dopo del 36%. Oltre al danno, la beffa.

Conte è stato superato in classifica dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che non ha fatto nulla per conquistare il primo posto: le è bastato mantenere intatto il suo consenso nelle ultime due settimane (38%). E così il premier, per la prima volta dopo tanto tempo, abbandona la vetta della classifica, più per demeriti suo che per meriti altrui. La maggioranza di governo è infatti in ebollizione. Ed è proprio Conte ad essere finito sul banco degli imputati. La cabina di regia diretta da Palazzo Chigi per l’attuazione del Recovery plan non piace a Italia Viva. E anche M5S e Pd nutrono dei dubbi. Per uscire dall’impasse, Conte pensa ad una verifica con i capi di maggioranza. Da vedere se quest’ultima mossa porterà ad invertire il calo dei consensi.

A parte il sorpasso in vetta, Index non registra grandi movimenti per gli altri leader politici che mantengono intatte le loro posizioni. Gli unici a perdere consensi, oltre a Conte, sono Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi. Stabili tutti gli altri.

