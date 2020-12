Condividi su

Pensioni ultime notizie: nuove date calendario 2021, ecco cosa cambia

Pensioni ultime notizie: a causa della pandemia e di un’emergenza (sanitaria) ancora in corso, il calendario dei pagamenti delle pensioni potrebbero subire degli importanti cambiamenti per il 2021. Per evitare il rischio di assembramenti presso gli uffici postali, infatti, anche i primi mesi del 2021 subiranno un anticipo nelle consuete date stabilite ogni anno (Il primo giorno bancabile del mese). Mentre a fine dicembre (siamo ancora in attesa del calendario ufficiale) si inizierà a liquidare la pensione seguendo un preciso ordine alfabetico, come già avvenuto nei mesi precedenti, la curiosità è ora per quello che accadrà a gennaio 2021.

Pensioni ultime notizie: pagamento assegni anticipato a gennaio e febbraio 2021

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha recentemente affermato a Radio Radio di aver firmato una nuova ordinanza per il pagamento anticipato delle pensioni di gennaio a dicembre. Un’ordinanza che, anticipata da Adnkronos, precisa come le date per il pagamento della pensione di gennaio sarà anticipato dal 28 dicembre fino al 2 gennaio 2021. Allo stesso tempo, anche il pagamento dei trattamenti pensionistici relativo al mese di febbraio 2021 è anticipato al 25 gennaio 2021 e durerà sei giorni, con l’erogazione che terminerà il 30 gennaio 2021. A ogni modo, nella stessa ordinanza, si specifica che “il diritto al rateo mensile delle sopraccitate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso”.

Sostanzialmente la nuova ordinanza firmata dalla Protezione Civile ha anticipato le date di erogazione della pensione anche per i mesi di gennaio e febbraio 2021. La novità riguarda solo chi ha l’accredito presso le Poste Italiane. Nessuna novità per i pensionati che hanno l’accredito in banca, peraltro come già avvenuto nei mesi precedenti: per loro il giorno della liquidazione cadrà come al solito il primo giorno bancabile del mese e a gennaio 2021 questo giorno sarà lunedì 4.