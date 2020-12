Condividi su

Sondaggi elettorali Quorum: Lega in crescita, Pd bloccato

La Lega aumenta il suo vantaggio sul Pd mentre il Movimento 5 Stelle continua a calare. Sono questi i dati principali degli ultimi sondaggi elettorali Quorum per Mezz’ora in più, andati in onda durante la puntata del 13 dicembre. La Lega cresce di tre decimi al 23,8% e allunga sui dem che rimangono inchiodati al 20,7%. Stessa situazione per Fratelli d’Italia che non guadagna e nè perde voti (16%). Chi invece li perde è il Movimento 5 Stelle. I pentastellati lasciano sul campo tre decimi e si attestano al 14,6%. Nessun movimento per Forza Italia che resta al 7,4%.

Fonte: Quorum

Sondaggi elettorali Quorum: La Sinistra davanti ad Azione, Italia viva al 3%

Nelle retrovie, Quorum registra una leggera crescita per La Sinistra Italiana che passa dal 3,2% della scorsa rilevazione al 3,4% odierno. Rimane dietro, staccato di un decimo, Azione di Calenda al 3,3%. Italia Viva, invece, flette leggermente al 3%. Sotto il 2% troviamo +Europa (1,9%) e Verdi (1,5%). Gli altri partiti tutti insieme sono sondati al 4,5%. La quota di indecisi e astenuti rimane stabile a 38,7%.

Fonte: Quorum

Sondaggi elettorali Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 10 all’11 dicembre 2020. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, indagato per quote di sesso ed età incrociate, macroarea di residenza e titolo di studio. 503 rispondenti, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni non rilevabile essendo interviste effettuate tramite panel web. Margine d’errore campionario del +/- 4,4%, con un intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.

