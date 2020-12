Condividi su

Pagamenti bancomat esclusi dal cashback? Ecco a cosa fare attenzione

Coloro che vogliono avvalersi del bonus cashback – ovvero quel beneficio che è destinato a chi spende con moneta elettronica invece che con denaro contante per favorire la tracciabilità dei pagamenti – debbono prestare attenzione ad evitare brutte sorprese: infatti, al momento la società pubblica PagoPA, controllata dal Ministero dell’Economia e che si occupa della gestione dell’App IO, non ha ancora sottoscritto la convenzioni con i circuiti internazionali tra cui Maestro. Ecco perchè è opportuno evitare i pagamenti bancomat in modalità contactless. Vediamo più nel dettaglio.

Insomma, chi vuole contare su questi particolari rimborsi deve tenere d’occhio il circuito usato dall’esercente, perché quello internazionale (Maestro) è ancora ‘fuori dai giochi’. Ne consegue che, attualmente, non c’è sicurezza sul fatto che le spese compiute con pagamenti elettronici, ma che sono collegate al circuito Maestro, facciano parte di quelle valide per il rimborso del 10% di quanto versato per i propri acquisti in negozio o grande magazzino con pagamenti bancomat.

In altre parole, il bonus cashback di Natale, valevole dall’8 dicembre al 31 dicembre non comprenderà, con tutta probabilità, le spese compiute tramite il circuito Maestro e in modalità contactless.

Pertanto come deve comportarsi il privato acquirente in caso di pagamenti bancomat? Ebbene, in attesa che la società PagoPA firmi finalmente le convenzioni con i vari circuiti di pagamento nazionali e internazionali, gli interessati devono evitare di usare la modalità contactless al momento del pagamento elettronico. Infatti, forse non tutti sanno che le carte di debito emesse dalle banche italiane funzionano sia con i circuiti nazionali che con quelli internazionali, ma in ipotesi di pagamento in modalità contactless, frequentemente il pagamento è veicolato automaticamente sul circuito internazionale Maestro.

Pertanto, chi opta per i pagamenti bancomat, farà bene a chiedere in modo chiaro all’esercente di usare alla cassa il circuito Pagobancomat, senza avvicinare la carta al Pos, per il contactless. In alternativa, l’interessato potrà registrare la propria carta di debito bancomat su canali alternativi all’app IO, messi a disposizione da alcuni emittenti delle carte che consentono di aderire all’iniziativa anche attraverso le loro app o siti di home banking. Tra essi:

Poste Italiane;

Nexi;

Banca Sella;

Satispay;

Hype;

Enel X Pay.

Ecco dunque chiarito un dettaglio pratico non di poco conto e che, se non conosciuto, potrebbe impedire a non poche persone di avvalersi del citato bonus cashback in caso di pagamenti bancomat.

