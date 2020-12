Condividi su

Sondaggi elettorali Quorum: Lega ancora giù, risale il M5S

Lega ancora in difficoltà stando agli ultimi sondaggi elettorali Quorum per Mezz’ora in più, la trasmissione di approfondimento condotta da Lucia Annunziata su Rai3. Il Carroccio ha perso in sette giorni mezzo punto percentuale attestandosi al 23,2%. Si riduce il distacco dal Partito Democratico ma non di molto in quanto i dem rimangono inchiodati al 20,7% per la seconda settimana consecutiva. Cresce di poco Fratelli d’Italia che guadagna un decimo e si porta al 16,1%. Torna al segno più il Movimento 5 Stelle che passa dal 14,6% al 15%.

Sondaggi elettorali Quorum: Forza Italia conferma l’andamento positivo

Buone nuove anche per Forza Italia che incrementa di mezzo punto il proprio bottino di voti salendo al 7,5% (Ipsos dà gli azzurri vicini alla doppia cifra). Flette leggermente La Sinistra Italiana ora al 3,3% mentre Azione e Italia Viva si equivalgono (3,1% ciascuno). +Europa e Verdi registrano pochi movimenti: i primi sono sondati all’1,8% mentre i secondi all’1,6%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,6%. Infine la quota di astenuti e indecisi è in rialzo di quasi un punto percentuale al 39,5%.

Sondaggi elettorali Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 17 al 18 dicembre 2020. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, indagato per quote di sesso ed età incrociate, macroarea di residenza e titolo di studio. 502 rispondenti, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni non rilevabile essendo interviste effettuate tramite panel web. Margine d’errore campionario del +/- 4,4%, con un intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it