Pensioni ultime notizie: accredito gennaio-febbraio 2021, le date

Pensioni ultime notizie: da qualche mese a questa parte, ormai, siamo abituati a vedere un po’ stravolto il calendario degli accrediti degli assegni previdenziali, specialmente per tutti quei pensionati che ricevono l’accredito presso l’ufficio postale e dunque qui sono tenuti a ritirare l’importo. La stessa cosa ci sarà anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2021, come stabilito dall’ordinanza n. 723 della Protezione Civile pubblicata lo scorso 10 dicembre. Anche per i primi due mesi del 2021, dunque, bisognerà seguire un preciso calendario per il ritiro presso gli uffici postali. Andiamo a vedere precisamente quali sono le date comunicate dall’Istituto di previdenza per entrambi i mesi.

Pensioni ultime notizie: pagamento anticipato gennaio 2021, il calendario

Per quanto riguarda la mensilità di gennaio, le date per il ritiro partiranno da lunedì 28 dicembre e termineranno sabato 2 gennaio, subito dopo la festività di Capodanno, quando gli uffici di Poste Italiane lavoreranno a orari ridotti. Anche per la mensilità di gennaio 2021, è previsto il ritiro dell’assegno previdenziale tramite lo scaglionamento ripartito per ordine alfabetico. Ecco di seguito il calendario:

Lettera iniziale del cognome del titolare della prestazione Giorno di ritiro presso l’ufficio di Poste Italiane A-C Lunedì 28 dicembre D-G Martedì 29 dicembre H-M Mercoledì 30 dicembre N-R Giovedì 31 dicembre S-Z Sabato 2 gennaio

Ecco invece il calendario previsto per il ritiro della mensilità di febbraio 2021.

Lettera iniziale del cognome del titolare della prestazione Giorno di ritiro presso l’ufficio di Poste Italiane A-B Lunedì 25 gennaio C-D Martedì 26 gennaio E-K Mercoledì 27 gennaio L-O Giovedì 28 gennaio P-R Venerdì 29 gennaio S-Z Sabato 30 gennaio

In conclusione l’Inps ricorda che nonostante il ritiro anticipato dell’assegno, il diritto al rateo pensionistico si matura in ogni caso il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

