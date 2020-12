Condividi su

Sondaggi elettorali Bidimedia: Pd e Lega divisi da soli 9 decimi

Lega e Pd sono distanziati da meno di un punto percentuale. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi elettorali Bidimedia realizzati il 19 dicembre 2020. Secondo l’indagine, il Carroccio ha perso nell’ultimo mese l’1,1% calando al 22,9%. Nello stesso periodo, il Pd ha registrato una flessione dello 0,1% attestandosi al 22%. I voti persi per strada dalla Lega vengono raccolti in parte da Fratelli d’Italia che cresce dello 0,8% al 16,8% e in parte da Forza Italia che stampa un netto 7% (+0,2%). Complice la leggera crescita di Cambiamo, l’area di centrodestra non subisce cali di consenso. Il Movimento 5 Stelle, invece, continua a perdere voti. I Cinque Stelle lasciano sul campo quasi un punto percentuale e scivolano al 12,7%. Stabili le altre due forze politiche che sostengono il governo Conte: Italia Viva (3,2%) e Liberi e Uguali (3%). Azione raggiunge la soglia di sbarramento del 3% grazie ad un incremento di due decimi in un mese. Nessuna variazione di consenso per Europa Verde (1,8%), +Europa (1,5%) e Partito Comunista (0,9%). Stabile al 62% l’affluenza mentre la quota di indecisi e astenuti cresce di un punto al 21%.

Sondaggi elettorali Bidimedia: il voto nelle regioni

Come di consueto, Bidimedia ha ripartito su base regionale il voto nazionale. “Il distacco tra centrodestra in testa e centrosinistra è più basso, nell’ordine, in Sardegna, Liguria, Basilicata e Campania; tuttavia anche in tali regioni la distanza non è mai inferiore a 5 punti percentuali” commenta l’Istituto.

Sondaggi elettorali Bidimedia: cala la fiducia nel governo Conte

Infine il gradimento del governo. Bidimedia registra un altro calo della fiducia nell’esecutivo guidato da Conte che scende al 41%. Secondo l’istituto “il governo paga ancora la titubanza nella risposta alla seconda ondata di Covid-19 e sono inoltre sopraggiunti i venti di crisi con IV a creare ancora maggior incertezza, un clima che notoriamente non giova ai governi”.

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Allegata alle immagini.

