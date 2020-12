Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 102 dopo Quota 100, il piano

Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100 potrebbe venire il turno di Quota 102, una nuova misura che potrebbe sostituire l’attuale misura di pensionamento anticipato in scadenza il 31 dicembre 2021, garantendo flessibilità, ma al contempo evitando lo scalone di 5 anni che si andrebbe a creare se non si facesse nulla nel post-Quota 100, relativamente all’accesso alla pensione. Il 2021 sarà l’ultimo anno di validità per Quota 100 e in molti sfrutteranno l’ultima occasione per uscire dal mondo del lavoro, requisiti permettendo, senza ulteriori penalità.

Pensioni ultime notizie: Quota 102, quali sono i requisiti

A partire dal 1° gennaio 2022, invece, cosa accadrà? Si attende una riforma che potrebbe contenere una novità già ben definitiva: stiamo parlando di Quota 102, che di fatto manterrebbe invariato il requisito contributivo (38 anni) innalzando invece quello anagrafico (dagli attuali 62 anni di età si passerebbe a 64 anni).

Quota 102: non solo requisiti modificati, ma anche penalizzazioni

Quel che è quasi certo, e che renderebbe molto appetibile l’ultimo anno di Quota 100 se si possiedono i requisiti, è che saranno previste delle penalizzazioni. Come la possibilità di calcolare il metodo contributivo integrale almeno per gli anni che mancano al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, oppure mantenendo la penalità sull’importo dell’assegno del 2,8-3% per ogni anno di anticipo. Agevolazioni, invece, sarebbero previste per i lavoratori gravosi, i quali potrebbero non vedersi applicare le penalità oppure farsi mantenere il requisito anagrafico a 62 anni di età.

Per ora sono solo voci di corridoio, anche perché il tempo che ci separa dalla prossima Legge di Bilancio è molto, ma di questa ipotesi (aumentare il requisito anagrafico di 2 anni) se ne parla ormai da un bel po’ e inizia a prendere concretezza.

