Pensioni ultime notizie: Quota 100 2021, quanto occorre per il pagamento

Pensioni ultime notizie: Quota 100 terminerà il 31 dicembre 2021 e in questo momento molti lavoratori che stanno per o hanno già maturato i requisiti richiesti (62 anni di età e 38 anni di contributi almeno) ci stanno facendo un pensierino. Troppe le incognite nel futuro per non farsi tentare dal dolce dondolio di un pensionamento anticipato, e peraltro nemmeno troppo penalizzante rispetto alle misure flessibili che potrebbero arrivare in seguito. Ma quanto occorre avere nel 2021 e quando non bisogna più attendere il tempo della finestra mobile?

Pensioni ultime notizie: Quota 100 2021, quando non bisogna aspettare 3 mesi

Mettiamo il caso di un lavoratore autonomo che nel 2020 abbia maturato i requisiti richiesti, quindi almeno 62 anni di età e minimo 38 anni di contributi. Il nostro lavoratore autonomo, in realtà, ha un numero maggiore di età contributiva, quindi ha atteso solo il raggiungimento del requisito anagrafico, avvenuto la scorsa primavera, mettiamo a inizio giugno. Adesso, alle porte del 2021, il lavoratore vorrebbe andare in pensione. Ha 40 anni di contributi e qualche mese, ma non ha alcuna intenzione di attendere un altro anno e più per accedere all’anticipata: l’unica soluzione che gli conviene al momento è Quota 100. Può andarci? Certo che sì. Deve aspettare i consueti tre mesi della finestra mobile? Certo che no.

Quest’ultima tempistica è il lasso di tempo necessario che un lavoratore deve attendere prima di accedere a Quota 100, ma che si attiva subito dopo il raggiungimento dei requisiti. Sostanzialmente, se il nostro lavoratore ha compiuto 62 anni a giugno, avrebbe potuto fare domanda senza aspettare i consueti tre mesi già lo scorso ottobre. Se la facesse a gennaio 2021, dunque, non dovrà più aspettare alcuna finestra.

Resta però il divieto di cumulo con reddito da lavoro, fatta eccezione per il lavoro occasionale fino a 5.000 euro lordi annui. Limite che sarà in vigore fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

