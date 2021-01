Condividi su

Serie tv gennaio 2021: quali guardare in uscita e calendario date

Il freddo invita a starsene al calduccio tra le mura domestiche, magari davanti a un bel film o, ancor meglio, a una serie tv (davanti al camino, con una tazza di cioccolata calda fumante in mano, e la dolce metà accoccolata sotto una coperta di pile, ma forse stiamo divagando). Quali serie escono a gennaio 2021? Andiamo a fare una carrellata di titoli per ogni emittente tv o streaming, optando per Netflix, Amazon Prime Video e Sky. Un’emittente per ogni paragrafo e sotto ogni data i titoli in uscita. Siete pronti a segnarvi le serie in uscita a gennaio 2021 sulla vostra agenda? Iniziamo.

Serie tv gennaio 2021 in uscita su Netflix

Da Lupin a tutte le stagioni di Dawson’s Creek, passando per Di Mamma ce n’è solo… due, fino alal dark comedy turca 50m2. Ecco tutte le serie televisive in uscita su Netflix a gennaio 2021 (e in che giorno).

1° gennaio Monarca (2° stagione);

6 gennaio Suits (9° stagione, parte 1);

8 gennaio Lupin (parte 1); Cobra Kai (3° stagione); Brooklyn Nine-Nine (6° stagione);

15 gennaio Carmen Sandiego (4° stagione); Dawson’s Creek (1-6 stagioni);

20 gennaio Di mamma ce n’è solo… due (1° stagione);

21 gennaio Chiami il mio agente! (4° stagione);

22 gennaio Fate: The Winx Saga (1° stagione); Jurassic World: Nuove avventure (2° stagione);

27 gennaio 50m2 (1° stagione).



Serie tv in uscita a gennaio 2021 su Amazon Prime Video

A gennaio sarà disponibile tutta la serie de La Signora in Giallo e sarà gradito (ri)vedere anche Scandal, Justified e The Shield. Ecco cosa uscirà a gennaio 2021 su Amazon Prime Video.

1° gennaio Goblin Slayer! (1° stagione); Inuyasha (5-7° stagione); Made in Abyss (1° stagione); Supernatural (13° stagione);

11 gennaio American Gods (3° stagione);

15 gennaio Law & Order: SVU (11-13° stagione); Le avventure di Lupin III (1° stagione); Le nuove avventure di Lupin (1° stagione); Mr. Robot (4° stagione); James May: Oh Cook!;

21 gennaio South Park (23° stagione);

22 gennaio Star Trek: Lower Decks (1° stagione).



Cosa vedere su Sky a gennaio 2021

Concludiamo questa panoramica con le serie da vedere su Sky.

7 gennaio The Intern (5° stagione);

8 gennaio The Undoing (1° stagione);

10 gennaio Magnum P.I. (3° stagione);

11 gennaio L.A.’S Finest (2° stagione);

12 gennaio Station 19 (4° stagione);

13 gennaio The Good Doctor (3° stagione);

16 gennaio A Discovery of Witches (2° stagione);

18 gennaio Baghdad Central (1° stagione);

25 gennaio Prodigal Son (2° stagione); Euphoria: Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob – Part 2: Jules, Speciale;

26 gennaio The Bold Type (4° stagione); Balthazar (3° stagione);

29 gennaio Yellowstone (3° stagione).



Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it