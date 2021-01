The Bridgerton: trama, cast e anticipazioni serie tv Netflix. Cosa sapere

Condividi su

Ammettiamolo, in questo periodo così difficile una serie tv come The Bridgerton è proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo piacevole e distrarsi dalle tante preoccupazioni quotidiane. Il Coronavirus infatti ha irrimediabilmente cambiato le nostre abitudini e guardare una fiction intrigante, comodamente seduti sul proprio divano di casa, è un’ottima idea per divertirsi senza rischi.

Il telefilm, Disponibile sulla piattaforma Netflix dal 25 dicembre 2020, è stato ideato da Chris Van Dusen, artista noto per aver prodotto opere di forte richiamo come Scandal, The Catch e Private Practice. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi The Bridgerton!

Siete indecisi se guardare o meno The Bridgerton? Allora sapere alcune curiosità potrebbe aiutarvi nella scelta! Innanzitutto la serie tv è stata creata sulla base dei romanzi di grande successo della scrittrice Julia Quinn ed è ambientato nell’età della Reggenza, periodo storico che comprende gli anni 1811-1820. La fiction in costume è stata prodotta da Shonda Rhymes, sceneggiatrice statunitense celebre per aver ideato Grey’s Anatomy, medical drama di grande successo, ricco di colpi di scena e storie commoventi.

Tornando a bomba, Il telefilm ci immerge immediatamente nel crudele affascinante mondo dell’alta società londinese e racconta le vicende di Dafne, figlia maggiore della nobile famiglia Bridgerton e in cerca di un marito. La ragazza non si accontenta di un matrimonio di convenienza ma desidera un rapporto sentimentale profondo, sincero, impossibile dato che il fratello scarta tutti i suoi pretendenti. inoltre a complicare ulteriormente la situazione si aggiungono le dure parole di Lady Whistledown, misteriosa donna che con i suoi pettegolezzi mette in cattiva luce la giovane protagonista. Dafne non è però l’unica a dover sopportare le malelingue, anche il ribelle Duca di Hastings, giovane uomo dotato di incredibile bellezza e per nulla incline alle nozze, non sopporta obblighi e doveri. I due intraprenderanno una frequentazione fatta di astuzia, reciproco interesse, bugie e intrighi d’amore.

Il cast della serie tv Netflix

Protagonista della serie tv è Phoebe Dynevor che interpreta Daphne Bridgerton. Regé-Jean Page veste i panni di Simon Basset, Adjoa Andoh quelli di Lady Danbury e Lorraine Ashbourne è Mrs. Varley. Jonathan Bailey ricopre il ruolo di Anthony Bridgerton, Ruby Barker quello di Marina Thompson e Sabrina Bartlett è Siena Rosso. Harriet Cains è Philippa Featherington e Bessie Carter è Prudence Featherington.

Hanno partecipato alla serie tv anche Nicola Coughlan nelle vesti di Penelope Featherington, Ruth Gemmell in quelle di Violet Bridgerton e Florence Hunt è Hyacinth Bridgerton. Inoltre Claudia Jessie è Eloise Bridgerton, Ben Miller è Lord Archibald Featherington e Luke Newton interpreta Colin Bridgerton. Golda Rosheuvel recita la parte di regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, Luke Thompson quella di Benedict Bridgerton e Will Tilston è Gregory Bridgerton. Completa il cast del telefilm

Polly Walker nel ruolo di Portia Featherington.

