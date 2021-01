Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: Lega, quasi 10 punti persi in un anno

In un anno la Lega ha perso quasi dieci punti percentuali. E’ quanto emerge dagli ultimi sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica. Si tratta della prima rilevazione del 2021. Stando al sondaggio, il Carroccio un anno fa raccoglieva il 31,7% dei consensi, ora il 23,2%. I voti persi dal partito di Salvini sono però rimasti nell’alveo del centrodestra. La quota maggiore è andata ad ingrossare le fila di Fratelli d’Italia. La forza politica guidata da Giorgia Meloni ha incassato negli ultimi 12 mesi 6 punti percentuali di consenso portando il bottino odierno al 16,8%. Forza Italia ne ha guadagnati di meno (2,4%) ma è riuscita, nonostante tutto, a tornare in doppia cifra (10,4%).

Le forze di governo, a cominciare dal Pd, non hanno invece saputo approfittare del crollo leghista. I dem, ad esempio, sono rimasti inchiodati ai valori di un anno fa. Secondo i sondaggi elettorali Tecnè, la crescita del Pd in un anno non ha superato il punto percentuale. Troppo poco per ritornare ad essere la prima forza politica del Paese. Peggio ha fatto il M5S: in crisi di identità e risultati i pentastallati hanno perso l’1,5% e sono scivolati in quarta posizione (14%), scavalcati da FDI e ora insidiati da Forza Italia. Non va meglio ad Italia Viva, finita sotto la soglia di sbarramento del 3% e superata nell’ordine da La Sinistra e Azione (entrambe al 3,2%). Chiudono con leggere variazioni, +Europa (1,8%) e Verdi (1,5%).

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 4 gennaio 2021. Campione probabilistico articolato per sesso, età, area geografica, ampiezza centri – ponderazione sociodemografico e politico. Campione di 1.000 casi [totale contatti: 6.551 (100%) – rispondenti : 1.000 (15,3%) – rifiuti/sostituzioni: 5.551 (84,7%)]. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/-3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Metodo raccolta delle informazioni: cati-cawi.

