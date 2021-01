Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2021

Per chi ama l’attualità e la politica programmi televisivi come Cartabianca e Dimartedì sono irrinunciabili. I due talk show, in onda stasera 19 gennaio 2021 rispettivamente su Rai 3 e La7, ogni settimana tentano di far luce, tramite report, interviste esclusive, servizi speciali e gli ospiti in studio, sulle dinamiche alla base delle principali trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese con particolare attenzione alle tematiche che preoccupano maggiormente il pubblico italiano.

Duellanti nella gara degli ascolti, i conduttori dedicheranno ampio spazio al Coronavirus, argomento che da un anno è divenuto il protagonista assoluto delle cronache di tutto il mondo, alla curva dei contagi e alle conseguenze finanziarie della pandemia. Ma vediamo insieme cos’hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2021

Come già detto in apertura di articolo, l’appuntamento con Cartabianca è fissato per oggi, 19 gennaio 2021, dalle 21:20 su Rai 3. Il talk show indagherà sulla crisi di governo aperta da Matteo Renzi e metterà al vaglio gli scenari politici che potrebbero presentarsi: una nuova maggioranza, un governo ponte o addirittura il ritorno alle urne prima dell’estate.

Particolare attenzione verrà poi dedicata alle conseguenze dirette e indirette di questi eventi per l’Italia che nel contempo sta ancora combattendo la dura battaglia contro il Covid-19, quest’ultimo colpevole di aver messo in ginocchio il Paese, di aver lasciato senza lavoro milioni di cittadini. Giungeranno in studio ospiti speciali che esprimeranno e proprio punto di vista sui temi dibattuti. Tutto questo molto altro tra poche ore a Cartabianca.

I social e lo streaming di Cartabianca



Cartabianca interagiste con il pubblico attraverso il proprio profilo Facebook, Twitter e Instagram.

È possibile seguire il talk show in streaming tramite il sito Raiplay e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche del programma.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2021

Prosegue, a suon di ospiti speciali, reportage e collegamenti esclusivi, la sfida televisiva tra Cartabianca e Dimartedì. Giovanni Floris proverà a sbaragliare la concorrenza affrontando temi che sono al centro del dibattito pubblico odierno come le ultime inaspettate mosse di Matteo Renzi, il futuro del governo e l’impatto del Coronavirus sull’economia italiana.

Ampio spazio verrà poi dedicato alla finanza, lavoro, cultura e sanità grazie anche ad alcuni personaggi di spicco che, presenti in studio, esprimeranno il proprio parere sugli argomenti discussi in puntata. Tutto questo e molto altro dalle 21:15 su La7.

I social e lo streaming di Dimartedì

Dimartedì, proprio come Cartabianca, utilizza i social per interagire con il pubblico tramite il profilo Facebook e Twitter.

Le puntate della trasmissione sono presenti sul sito del La7 dal giorno dopo la messa in onda del programma.

