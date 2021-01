Condividi su

Ultimi sondaggi Ipsos: le parole di Conte più convincenti di quelle di Renzi

Le parole se le porta via il vento. E in questi giorni molte se ne sono dette a proposito della crisi di governo innescata da Italia Viva. Ma gli italiani credono ancora a quello che dicono i politici? E’ questa una delle domande poste da Ipsos in un sondaggio per Di Martedì andato in onda il 19 gennaio. Agli intervistati è stata chiesta un’opinione sulle recenti dichiarazioni rilasciate dal premier Conte e dal leader di Iv, Matteo Renzi. Riguardo al premier, gli italiani si dividono in tre gruppi: il 34% ritiene che le sue parole non siano state convincenti, il 32% le considera invece convincenti mentre il 34% afferma di non averle seguite. Completamente diverse le percentuali che interessano il senatore di Rignano: il 52% dichiara di non essere stato convinto dalle sue dichiarazioni mentre il 12% lo è stato.

L’uscita di Italia Viva dalla compagine governativa sembrerebbe aver ricompattato l’alleanza tra Pd e M5S. E’ davvero così? Per il 36% sì, anzi, andrà avanti meglio di prima. Una percentuale uguale pensa invece che l’alleanza tra le due forze sia finita dopo l’addio di Iv.

Ultimi sondaggi Ipsos: 40% italiani vuole che il Conte bis continui a governare

Ma in prospettiva quale sarebbe la soluzione migliore per il nostro Paese? Il 40% ritiene opportuno continuare con un governo guidato da Conte, il 31% pensa che bisogna sciogliere il Parlamento e andare al voto mentre il 14% crede sia meglio far nascere un governo guidato da un altro presidente del Consiglio.

Infine Ipsos ha chiesto quale governo tranquillizzerebbe gli italiani: uno con il tandem Conte e Zingaretti o uno guidato dalla coppia Meloni e Salvini? La prima opzione raccoglie il 42% delle preferenze mentre la seconda il 38%. Il 20% esclude entrambe le opzioni.

Ultimi sondaggi Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per Di Martedì presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 500 interviste (su 4543 contatti) mediante sistema cati il 19 gennaio 2021.

