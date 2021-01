Condividi su

Governo ultime notizie: Renzi promette battaglia, Conte allarga la maggioranza

Governo ultime notizie: nel suo ultimo comunicato Renzi annuncia che Italia Viva è pronta a far sentire il suo peso in aula. Mattarella avalla l’iniziativa del Presidente del Consiglio Conte di allargare la maggioranza.

Governo ultime notizie: Renzi e il Conte dimezzato

Governo ultime notizie: dopo lo strappo di una settimana fa, il conseguente voto di fiducia di lunedì e martedì, torna a farsi sentire Matteo Renzi. L’ex sindaco di Firenze, nell’ultimo dei suoi comunicati (le cosiddette Enews), è tornato all’attacco del Presidente del Consiglio Conte: contro un Conte “dimezzato”, gioco di parole ispirato a un noto romanzo di Italo Calvino, Italia Viva è pronta a farsi sentire in aula. Sembra quindi che, proprio come ci si attendeva, dopo le votazioni alla Camera e al Senato, il destino del governo sia appeso alle scelte del leader di Iv.

Tra l’altro, anche se il governo potrebbe comunque reggere – come ha fatto, non di certo brillantemente, nell’ultimo passaggio parlamentare – nonostante l’addio del partito di Renzi alla maggioranza, difficilmente riuscirà ad avere la meglio in molte Commissioni “chiave” per l’azione dell’esecutivo. Per Conte allora l’unica possibilità per evitare di rimanere impantanato è quello di allargare la maggioranza per sostituire o quasi i voti dei renziani.

Conte incassa avallo Quirinale per allargare la maggioranza

Governo ultime notizie: ieri, Conte si è recato: il Presidente del Consiglio, per quello che si sa, non ha potuto nascondere la fragilità della sua attuale maggioranza al Capo dello Stato. In parallelo, avrebbe chiesto l’avallo alla sua iniziativa di allargamento della stessa per consolidare i numeri alla Camera e migliorare nettamente quelli al Senato. Mattarella avrebbe quindi dato il suo benestare all’operazione se si svolgerà in tempi brevi. La road map di Conte prevede trattative serrate per formare un nuovo gruppo parlamentare a sostegno del suo esecutivo. A questa fase dovrebbe seguire un “patto di legislatura” (con al centro il Recovery Plan) e, infine, un rimpasto della squadra di governo a puntellare l’accordo con i “volenterosi”.

