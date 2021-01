Condividi su

Crisi di governo ultime notizie: Conte chiede la fiducia al Senato. Diretta Tp

Crisi di governo ultime notizie: dopo la votazione di ieri alla Camera, adesso l’esecutivo Conte è atteso dalla prova più dura. Il Presidente del Consiglio oggi martedì 19 gennaio 2021 cerca di avere la fiducia del Senato dopo lo strappo di Renzi: una missione difficile, ma basterebbe anche la maggioranza relativa per rimanere in carica.

10.45 Terminato il discorso del Presidente del Consiglio Conte davanti al Senato: è durato in tutto 62 minuti, poco più del discorso tenuto ieri alla Camera. Anche questa volta non ha nominato Renzi anche se ha fatto riferimento a un continuo porre “mine” sulla strada dell’esecutivo, a un ripetuto irrigidimento su questioni “divisive”. Conte ha mandato un messaggio ai “responsabili”: seguire Renzi sarebbe come tradire gli italiani, in sostanza. Nuovo appello anche alle forze europeiste, socialiste e liberali: secondo le ultime stime, l’esecutivo dovrebbe poter contare su 158 voti a favore, una quota inferiore alla maggioranza assoluta fissata a 161 ma bastevole a incassare la maggioranza semplice (più voti pro che contro) e continuare a governare (anche se con un ridotto margine di manovra).

10.00 Continua il discorso sulla crisi di governo del Presidente del Consiglio Conte davanti al Senato: i temi non sono molto diversi da quelli del discorso tenuto ieri alla Camera. Anche la durata dovrebbe essere più o meno uguale: un’ora circa. Dopo gli interventi dei senatori – da segnalare anche quello di Matteo Renzi – è prevista una pausa, quindi, è attesa la replica di Conte intorno alle 18. Per avere il risultato del voto di fiducia, invece, bisognerà attendere ora di cena.

09.00 Comincia a diretta Tp sul voto di fiducia dell Senato al Governo Conte

Crisi di governo ultime notizie: l’esecutivo Conte chiamato alla prova più difficile. Dopo l’addio di Italia Viva alla maggioranza risalente a mercoledì scorso, la crisi di governo è stata parlamentarizzata ieri, lunedì 18 gennaio 2021, con il voto di fiducia alla Camera. Tuttavia, è nell’aula di Palazzo Madama che si fa più complicata la situazione per Conte e i suoi: da qui l’appello del Presidente del Consiglio alle “forze politiche volenterose” e, nello specifico, alle forze europeiste di estrazione socialista, liberale e popolare. Un riferimento più o meno velato ad alcune parti del gruppo di Forza Italia e della stessa Italia Viva.

Le promesse di sistema proporzionale e rimpasto

Crisi di governo ultime notizie: alcuni analisti hanno evidenziato come il riferimento di Conte, durante il discorso alla Camera, alla possibilità di intavolare una trattativa su una riforma del sistema elettorale in chiave proporzionale così come la disponibilità a un “rafforzamento” della sua squadra, leggi “rimpasto”, sarebbe una chiara proposta di accordo alle “piccole” forze centriste (ai tre senatori dell’Udc che fanno parte del gruppo berlusconiano in primis). Anche se non si può escludere che la discussione stia proseguendo, a livello esplicito, tutte le forze del centrodestra hanno escluso di votare la fiducia all’attuale esecutivo. Tra l’altro, nel Pd pare sia emersa una certa perplessità rispetto a una convivenza a lungo termine in maggioranza con parti del centrodestra.

