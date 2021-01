Condividi su

Insediamento Joe Biden 20 gennaio: come si terrà la cerimonia

Mercoledì 20 gennaio è il giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Il giuramento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti avverrà in un contesto molto diverso dal solito a causa dell’epidemia di Covid e delle misure di sicurezza messe in campo dopo l’assalto dei manifestanti al Campidoglio.

Joe Biden: si insedia il 46esimo Presidente Usa

Di solito la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca è un grande evento pubblico che comporta l’afflusso di migliaia e migliaia di persone sul National Mall, il lungo viale che collega il Campidoglio al Lincoln Memorial. La cerimonia per Joe Biden, che dal 20 gennaio entra in carica come 46esimo Presidente degli Stati Uniti, sarà molto diversa per due ragioni in particolare. Innanzitutto, per via dell’epidemia di coronavirus e, in secondo luogo, a causa delle misure di sicurezza disposte a seguito dell’assalto dei manifestanti al Campidoglio avvenuto lo scorso 6 gennaio.

Come si terrà la cerimonia?

Il cambiamento del protocollo della cerimonia di insediamento di Joe Biden in chiave anti-contagio era già stato ampiamente calcolato: per evitare assembramenti era stato previsto, per esempio, l’allestimento di teleschermi in tantissime parti degli Usa su cui trasmettere l’evento in diretta. D’altra parte, l’assalto dei manifestanti al Campidoglio di inizio gennaio ha fatto enormemente alzare il livello di sicurezza: quindi, oltre a un poderoso dispiegamento della Guarda Nazionale e della polizia di Washington, sono stati chiusi tutti gli edifici monumentali della Capitale e vietati gli eventi pubblici.

Detto ciò, il programma prevede il giuramento di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris davanti al Congresso, una cerimonia che si terrà alla presenza degli ex Presidenti Obama, Bush e Clinton. Mancherà il Presidente uscente Trump mentre è atteso il suo vice Mike Pence.

