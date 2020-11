Condividi su

Chi è Kamala Harris: marito, figli e carriera della vice di Biden

Kamala Harris è il nuovo vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Qualche cenno sulla biografia della politica americana, braccio destro del nuovo Presidente Usa Joe Biden.

Kamala Harris: qualche cenno biografico

Kamala Devi Harris è nato nel 1964 a Oakland, California. Sua madre era un’oncologa proveniente dall’India mentre suo padre era un economista giamaicano. Il suo primo nome significa “loto” in sanscrito, loto è anche l’altro nome di Lahshmi, la dea della saggezza per gli induisti, invece, il suo secondo nome “Devi” significa “dea” ed è anche il nome della madre di tutti gli dei per la religione induista.

Quando la Harris aveva 7 anni i genitori si separarono: prima continuò a vivere in California col papà, all’età di 12 anni si trasferì insieme alla sorella a Montreal, in Canada, dalla mamma. Kamala Harris si è laureata sia in Scienze Politiche che in Economia nel 1986 alla Howard (Washington Dc). Nel 1989 tornò in California dove si abilitò alla professione di avvocato: i primi passi nei tribunali risalgono all’anno successivo.

La carriera tra politica e magistratura

Kamala Harris divenne vie procuratore distrettuale della Contea di Alameda, quella di Oakland, sempre nel 1990. Nel 2003 si candida a Procuratore distrettuale e vince con il 56% dei voti, divenendo la prima donna di colore a ricoprire tale carica nell’intera California. Nel 2010 poi si è candidata alla carica di Procuratore dello Stato della California: ha ricoperto questo ruolo per ben due mandati fino al 2016 quando venne eletta al Senato Usa.

A gennaio 2019 annuncia di voler partecipare alle primarie dei Democratici per guadagnarsi la candidatura a Presidente: nonostante molti esperti la ritenessero una promettente outsider, si ritirò dalla corsa a dicembre 2019 dopo un vistoso calo nei sondaggi. A marzo 2020 ufficializza il suo supporto a Joe Biden nella campagna per la Casa Bianca: ad agosto viene scelta per correre in ticket insieme a lui, prima asioamericana in assoluto a correre per la vicepresidenza Usa. La Harris è sposata con l’avvocato Douglas Emhoff, è matrigna dei due figli che Emhoff ha avuto dal precedente matrimonio.

