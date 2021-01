Condividi su

Festival di Sanremo 2021: pubblico o nuovo protocollo Iss? Il piano

Il Festival di Sanremo 2021 è un appuntamento imperdibile per gli italiani che si svolge ogni anno e che anche nel 2021, nonostante i problemi dovuti all’emergenza pandemica, dovrebbe avere luogo. Con il pubblico, però, altrimenti non avrebbe senso, e su questo il conduttore Amadeus sarebbe stato chiaro. Anche il talent show canoro X-Factor, dopotutto, ha avuto il suo pubblico prontamente tamponato e distanziato nei Live finali (ma aveva luogo in uno studio televisivo. Il Festival si svolgerà dal 2 al 6 marzo, ma sulla presenza o meno del pubblico, ancora non v’è certezza.

Festival di Sanremo 2021: Teatro Ariston “come tutti gli altri”

Il ministro della Salute Speranza ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico le indicazioni relative al protocollo di sicurezza per artisti e maestranze. Il Dpcm in vigore vuole che per gli spettacoli che si svolgono presso le sale teatrali, però, siano effettuate in assenza di pubblico. Sanremo, nonostante l’appeal, non può essere un’eccezione. E queste voci hanno portato addirittura a ipotizzare un addio di Amadeus e Fiorello, per i quali ovviamente senza pubblico il Festival perderebbe gran parte del suo fascino. Il ministro Franceschini è intervenuto sul tema: “Le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”. Su Twitter ha inoltre aggiunto che il Teatro Ariston è un teatro come tutti gli altri. “Il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo permetteranno per tutti i teatri e i cinema. E questo speriamo avvenga il prima possibile”.

Ma il Dpcm contraddice Franceschini?

Nell’idea originale, infatti, c’era l’obiettivo di trasformare il teatro Ariston in uno studio televisivo e di invitare un pubblico rappresentato da figuranti conviventi, con contratto e perciò parte dello spettacolo (non un pubblico vero e proprio, dunque, perché sotto contratto). E questo, nero su bianco, potrebbe aggirare quanto detto da Franceschini, perché nel Dpcm è scritto quanto segue: “Alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta solamente un elemento coreografico o comunque strettamente funzionale alla trasmissione”.

