Condividi su

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2020: stipendio del conduttore

Amadeus sarà il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Guiderà le puntate della 70° edizione, cercando di replicare il successo delle edizioni precedenti. Tuttavia, nelle ultime settimane, Sanremo ha fatto più rumore non tanto per le canzoni e per gli ospiti italiani e internazionali, quanto per le polemiche su uno dei temi più caldi di questi mesi: il sessismo.

Il tentativo di fare un Festival “femminile”, grazie alle diverse comprimarie che accompagneranno Amadeus nella conduzione, è stato subito stroncato da alcune dichiarazioni contestate (o fraintese) del conduttore sulla compagna di Valentino Rossi, “capace di saper stare sempre un passo indietro”, per dirla con le parole dell’ex dj di Ravenna. Poi c’è stata la polemica sulla presenza di Junior Cally, che infarcisce i testi delle sue canzoni di frasi misogine e di offesa verso le donne. Spento (almeno negli ultimi giorni) il fuoco di questi schiamazzi, il countdown verso il Festival di Sanremo inizia la sua fase più accesa e c’è spazio per altre discussioni, come ad esempio i cachet degli ospiti e i guadagni dei conduttori. A tal proposito, quanto guadagna Amadeus per presentare il Festival di Sanremo 2020?

Quanto guadagna Amadeus (e non solo) al Festival di Sanremo?

Stando a recenti informazioni, l’ingaggio di Amadeus per la conduzione delle puntate del Festival di Sanremo 2020 si aggira tra i 500 mila e i 600 mila euro, in linea dunque con gli stipendi dei precedenti conduttori, come Carlo Conti e Claudio Baglioni.

Fanno invece più rumore i cachet richiesti dagli ospiti e dalle co-conduttrici, a partire da Roberto Benigni (i cui cachet fanno sempre umore) con i suoi 300 mila euro, proseguendo con Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, che percepirà 140 mila euro, meno comunque del superospite italiano Tiziano Ferro, che sarà presente tutte le sere e che percepirà un cachet tra i 150 mila e i 200 mila euro. Basso l’ingaggio di Antonella Clerici (50 mila euro), il doppio di Rula Jebreal, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello, che prenderanno 25 mila euro. Difficile invece quantificare gli stipendi di Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Mara Venier.

I costi del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo si finanzia grazie alle pubblicità e se dobbiamo guardare ai dati della precedente edizione, possiamo dire che la raccolta pubblicitaria supera tranquillamente i 30 milioni di euro. Le uscite del festival, invece, corrispondono a circa 18 milioni di euro: gli investimenti, oltre che nelle scenografie, si indirizzano ovviamente verso gli stipendi dei tecnici e dei conduttori, così come sui cachet di ospiti e super-ospiti.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]