Sanremo 2020: Amadeus sotto accusa, ecco cosa ha detto

Il Festival di Sanremo 2020 è alle porte e molti dei dettagli più importanti – cantanti, ospiti e date – sono già stati resi noti. Sono nate però alcune polemiche riguardo le parole di Amadeus alla conferenza stampa tenutasi qualche ora fa, ecco cosa ha detto il presentatore.

Festival di Sanremo 2020: Amadeus e lo strafalcione

Amadeus – direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 – come detto è partito con il piede sbagliato: durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, il conduttore ha presentato gli ospiti che lo affiancheranno durante i cinque giorni, ma alcune sue parole sono state oggetto di fraintendimento e Amadeus è stato accusato di sessismo.

Antonella Clerici torna in Rai proprio grazie al volere del presentatore, il quale ha dichiarato di aver desiderato la donna al suo fianco e, insieme a lei, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. È proprio quest’ultima la “vittima” del qui pro quo che in queste ore sta facendo il giro del web. Amadeus ha infatti dichiarato di aver scelto la Novello sia per la sua bellezza, sia per la capacità di stare un passo indietro a Valentino Rossi, il suo fidanzato.

Quel “un passo indietro” è stato inteso dal pubblico come se Francesca fosse subordinata al campione, quasi come un oggetto. Amadeus ha immediatamente smentito le accuse dichiarando che c’è stato un fraintendimento: il direttore artistico intendeva far notare al pubblico come la Novello non se ne sia approfittata della fama del fidanzato, ma se ne sia rimasta fuori dai riflettori e dalle telecamere, spesso invadenti nella vita di chi gode di una fama simile.

Il presentatore di Sanremo 2020 ha infine dichiarato di essere sorpreso dallo scandalo nato sui social per via di un semplice fraintendimento e che se non è Francesca ad essere offesa, non capisce il motivo di tutto il vociferare. In ogni caso, le accuse fattegli sono tutt’altro che leggere: sarà in grado di far dimenticare questo strafalcione con un bellissimo Festival 2020? Non ci resta che scoprirlo tra pochissimo.

