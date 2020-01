Condividi su

Quanto guadagna Mara Venier: stipendio e patrimonio, ecco le cifre

Dopo un periodo di assenza dalla televisione, Mara Venier è tornata con forza sul piccolo schermo partecipando a diversi programmi televisivi, tra cui Tu Sì Que Vales, ma soprattutto Domenica In, che conduce ogni domenica sul primo canale del servizio pubblico, riscuotendo peraltro un importante successo: un ritorno dopo la conduzione del programma negli anni Novanta.

Sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020

Mara Venier è tornata in cima ai trend di ricerca perché sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020. Quasi un premio da parte del servizio pubblico, che farà condurre l’ultima puntata del Festival della Canzone a quelli che possono essere attualmente definiti i due volti principali del servizio pubblico: Amadeus e, per l’appunto, la Venier. Gli utenti della rete si sono quindi cimentati nella consueta ricerca che riguarda praticamente tutti i vip: ma quanto guadagna Mara Venier?

Lo stipendio annuo di Mara Venier

Stando a un elenco di cachet dei personaggi televisivi pubblicato ormai 7 anni fa dal Giornale, Mara Venier guadagnerebbe 500 mila euro annui. Quello era l’anno a cavallo tra la conduzione di La Vita in Diretta e quella di Domenica In. Dati più recenti parlano di un contratto di 600 mila euro l’anno, legittimati anche dai buoni ascolti di Domenica In, determinati soprattutto dalla bravura della conduttrice.

Mara Venier al Festival di Sanremo

“Voglio che sabato sera, nella finale del Festival, tu sia la prima donna a scendere la scala del Teatro Ariston. Ti voglio al mio fianco quella sera”. Questo l’annuncio di Amadeus durante la trasmissione Chiamate Mara 3131 su Radio 2, e la risposta della conduttrice non si è fatta attendere: “Ci sarò. Per me sarà un onore”. La Venier ha affermato che farà come Cenerentola: “Scenderà la scala e poi scapperò. Sono felicissima di prendere parte al primo Sanremo di Amadeus, anche per me sarà sostanzialmente la prima volta”. Non ci sono però piani né programmi su cosa succederà: “Lui ama le sorprese, lo scopriremo solo vivendo”.

