Biglietti Sanremo 2020: prezzo, dove acquistarli e numero posti

Solo cinque ore per acquistare gli agognati biglietti d’ingresso al Festival di Sanremo 2020. Ufficializzati gli ospiti e le canzoni, adesso si comincia a fare sul serio. Tra poco meno di un mese avrà inizio il Festival della musica italiana, nonché uno dei più attesi dell’intero anno dal pubblico che nelle serate di inizio febbraio si sintonizzerà su Rai Uno per assistere allo spettacolo condotto quest’anno da Amadeus, che sostituisce così alla direzione artistica Claudio Baglioni.

Biglietti Sanremo 2020: dove e quando acquistarli

Purtroppo il tempo per acquistare i biglietti del Festival di Sanremo 2020 è già scaduto. Alcune informazioni possono però risultare utili, anche a livello di curiosità. Per acquistare i biglietti di Sanremo 2020, infatti, si sono avute solamente 5 ore di tempo a disposizione, dalle 9 alle 14 di oggi mercoledì 8 gennaio 2020. Il luogo dove poter acquistare i biglietti? Il sito internet dedicato all’evento, raggiungibile a questo indirizzo: sanremo2020.aristonsanremo.com. In realtà, qui si vendono solo gli abbonamenti per tutte le serate. Nel caso in cui venissero messi in vendita anche biglietti singoli la data sarà pubblicata sul portale biglietteriafestival.com e sul sito sopraccitato. Si ricorda inoltre che l’unico modo per acquistare biglietti o abbonamenti per il Festival è fare una richiesta al sito ufficiale della biglietteria dell’evento.

I prezzi a cui sono stati venduti gli abbonamenti sono abbastanza alta, anche se va considerato che il costo riguarda tutte e 5 le serate.

Il costo per un biglietto in platea ammonta infatti a 1.290 euro, mentre per la galleria il prezzo è quasi dimezzato (672 euro).

Sanremo 2020: i cantanti e le canzoni

Ecco l’elenco dei cantanti e le canzoni che porteranno al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020.

Cantante Titolo Canzone Bugo e Morgan Sincero Alberto Urso Il sole a est Tosca Ho amato tutto Rita Pavona Niente (Resilienza 74) Piero Pelù Gigante Elodie Andromeda Riki Lo sappiamo entrambi Le Vibrazioni Dov’è Rancore Eden Elettra Lamborghini Musica (e il resto scompare) Marco Masini Il confronto Levante Tiki Bom Bom Achille Lauro Me ne frego Paolo Jannacci Voglio parlarti adesso Michele Zarrillo Nell’estasi o nel fango Raphael Gualazzi Carioca Giordana Angi Come mia madre Diodato Fai rumore Anastasio Rosso di rabbia Enrico Nigiotti Baciami adesso Irene Grandi Finalmente io Pinguini tattici nucleari Ringo Starr Francesco Gabbani Viceversa Junior Cally No grazie

