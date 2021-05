Serie tv maggio: tutte le prossime uscite in streaming

Condividi su

Ritorna il nostro appuntamento fisso con la rassegna delle novità in tema serie tv maggio 2021, iniziamo con tutte le news del catalogo di Netflix con le prossime uscite per il mese, poi passiamo ad Amazon Prime Video e concludiamo con la piattaforma di streaming Disney Plus.

Tra le novità in arrivo nel catalogo di Netflix tra le serie tv per maggio 2021 arriva, veramente molto attesa, la quinta stagione – finale – di “Lucifer”, ma arriva anche la seconda stagione di “Che fine ha fatto Sara” e “Il metodo Komisky”. Incredibile ritorno, dopo una lunghissima attesa per Master of None, la serie tv con Aziz Ansari che torna in una veste tutta nuova raccontando la relazione tra Denise (Lena Waithe) e la compagna Alice (Noemi Ackie).

Prossime uscite

14 maggio Love, Death & Robots – Stagione 2 19 maggio Che fine ha fatto Sara – Stagione 2 20 maggio Special – Stagione 2 21 maggio – serie tv maggio Army of Dead – Stagione 2 23 maggio Master of None – Stagione 3 27 maggio Ragnarock – Stagione 2 28 maggio Lucifer – Stagione 5 Parte 2 Il metodo Kominsky – Stagione 2

Serie tv in arrivo a maggio su Amazon Prime Video

Tra le novità del catalogo Amazon Prime Video in ambito di serie tv maggio 2021 in arrivo anche Veleno, docu-serie che racconta l’inchiesta giornalistica – già affrontata nel podcast e nell’omonimo libro di Pablo Trincia – sui Diavoli della Bassa modenese, presunta setta che, tra il 1997 e il 1998, nei due paesi di Mirandola e Massa Finalese, nella Bassa modenese, avrebbe organizzato riti satanici nei quali sarebbero stati molestati e assassinati bambini. 20 anni dopo l’inchiesta giornalistica Pablo Trincia mette in dubbio l’intera vicenda; intanto a Bibbiano, paese vicino, nel 2019 scoppia un nuovo caso clamoroso e diversi assistenti sociali finiscono sotto inchiesta per aver allontanato i figli dalle famiglie. Veleno, docu-serie di 5 episodi, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 25 maggio.

Arriva nel catalogo serie tv di Disney Plus anche Marvel’s M.O.D.O.K., una serie televisiva animata per adulti creata da Jordan Blum e Patton Oswalt per Hulu e basata sull’omonimo personaggio Marvel Comics. La prima stagione della serie sarà disponibile dal 21 maggio in streaming sulla piattaforma Disney Plus.