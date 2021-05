Offerte maggio 2021: tariffe telefoniche e smartphone sotto i 500 €

Condividi su

Vediamo in rassegna tutte le offerte di maggio 2021 per gli operatori telefonici a partire da Vodafone che propone nuove soluzioni per giga illimitati con l’offerta Infinito: Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 1 Giga di roaming extra UE a 24,99 € al mese; Infinito Gold Edition: Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 2 Giga di roaming extra UE; Infinito Black Edition : Giga, minuti e SMS illimitati + Miuti verso UE illimitati + 1000 minuti extra UE + 5 Giga di roaming extra UE. Tutte le offerte elencate hanno incluso il servizio TOP SERVICE, ossia l’accesso privilegiato al 190.

Offerte maggio 2021 Tim : Supergiga 20 & TimMusic – 9,99 € al mese per 20 Giga e Tim Music; Tim Young Student Edition, under 25, con 11,99 € al mese 40 GIGA, e giga illimitati per social, chat e musica, minuti e sms illimitati e tim music incluso. Infine, Tim Advance 4.5G, per 19,99€ al mese hai 40 Giga veloci, minuti e sms illimitati e tim music incluso.

Wind, al primo posto troviamo l’offerta START, per i nuovi clienti limited edition: 11,99 € al mese per 20 Giga, minuti illimitato e 200 sms; segue MEDIUM, 12,99€ al mese per 30 GIGA, minuti illimitati e 200 sms; infine LARGE 14,99 € al mese per 50 GIGA, minuti illimitati e 200 sms. Disponibili anche le due offerte XLARGE e UNLIMITED, per la prima il prezzo è di 16,99 € al mese per 100 GIGA, minuti illimitati e 200 sms, mentre per Unlimited il prezzo è di 29,99 € al mese per Giga e minuti illimitati e 200 sms.

Offerte maggio 2021: smartphone sotto i 500 €

iPhone SE

L’Iphone SE rimane un ottimo investimento, in ambito smartphone, se trattato bene, può durare anche quattro o cinque anni. Il design è simile a quello degli iPhone 8 e 7, si sblocca utilizzando il tasto centrale con il lettore di impronte digitali perché non ha il riconoscimento facciale. Lo schermo è da 4,7 pollici, più piccolo rispetto agli altri iPhone. La batteria non è super performante, ma dovrebbe essere sufficiente per coprire una giornata di forte stress del telefono. Lo smartphone si trova a 499 euro su diversi siti online.

OnePlus Nord

OnePlus Nord garantisce un livello medio-alto su tutti i fronti. Ha comunque due caratteristiche da telefono di fascia alta: supporta il 5G e ha una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90 hertz, che rende tutte le immagini molto fluide. Lo schermo dello smartphone è abbastanza grande: 6,4 pollici. Non ha la ricarica wireless e non ha il jack per le cuffie, ma comunque si possono utilizzare le cuffie bluetooth oppure comprare degli adattatori specifici.

