Offerte maggio: quali sono le applicazioni scontate sul PlayStore?

Continua la rassegna con le migliori offerte per il mese di Maggio, abbiamo già analizzato le offerte dei gestori telefonici sia tradizionali, come Vodafone, Tim e WindTre, sia virtuali come Iliad e Ho-Mobile. Passiamo ora ai migliori sconti nelle applicazioni sul PlayStore Android.

Iniziamo con le applicazioni che al momento sono GRATIS nello store Android: Shortcut Manager (da 0,69 euro); MR Racer (da 3,09 euro); Most Expensive Game Treasure Gold (da 349,99 euro); Most Expensive Game Jumping Face (da 349,99 euro); VPN pro – Pay Once for life (da 1,79 euro); Home Workout Gym Pro (da 1,70 euro); Manual Camera : DSLR – Camera Professional (da 4,29 euro); Fractions Math Pro e Decimal Math pro sono al momento Gratis nello store.

Le offerte di maggio per applicazioni Android

Mentre tra le offerte di maggio per le applicazioni Android troviamo: Little Big Adventure scontata a 2,09 euro da 5,99; Learn Python Programming Tutorial a 1,49 euro da 3,09; Learn Java Programming Tutorial a 1,39 euro da 3,09; Death Road to Canada a 2,89 euro da 10,99; Learn C Programming Tutorial a 1,09 euro da 3,09; GreenLine- Icon Pack a 0,59 euro da 1,99.

