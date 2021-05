Serie tv maggio: uscito il trailer di Lupin II, le novità di Netflix

Condividi su

Serie tv maggio, le ultime novità in ambito serie tv: da ieri è disponibile su Youtube il nuovo trailer della seconda stagione di Lupin, che arriverà l’11 giugno sulla piattaforma di streaming. Qualche anticipazione: per vendicarsi di Hubert Pellegrini, Assane ha distrutto la sua famiglia. Ormai alle strette, deve escogitare un nuovo piano, anche a costo di mettersi in pericolo.

Ritorna il nostro appuntamento fisso con la rassegna delle novità in tema serie tv maggio 2021, iniziamo con tutte le news del catalogo di Netflix con le prossime uscite per il mese. Dopo il grande successo della serie lanciata lo scorso mese “Tenebre e Ossa”. Vediamo quali sono le grandi uscite per il mese di maggio 2021 in tema di serie tv, ma anche film.

Tra le novità in arrivo nel catalogo di Netflix tra le serie tv per maggio 2021 arriva, veramente molto attesa, la quinta stagione – finale – di “Lucifer”, ma arriva anche la seconda stagione di “Che fine ha fatto Sara” e “Il metodo Komisky”. Incredibile ritorno, dopo una lunghissima attesa per Master of None, la serie tv con Aziz Ansari che torna in una veste tutta nuova raccontando la relazione tra Denise (Lena Waithe) e la compagna Alice (Noemi Ackie).

Per quanto riguarda le uscite nel catalogo Netflix dei film tra le novità di maggio 2021: Happy Feet; Pacific Rim: la rivolta; Jupiter’s Legacy; Monster; La donna dalla finestra; Oxygen; Crazy & Rich; Mirai; Highlander; Cucina e cambiamento; Il divin codino e Eden.