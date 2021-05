Condividi su

Quotazioni bitcoin: le prospettive giugno 2021. E’ un buon investimento?

Più volte su queste pagine ci siamo soffermati sul complesso e innovativo argomento ‘bitcoin’, ossia la moneta virtuale che sta travolgendo gli equilibri tradizionali della finanza mondiale. Nata più di dieci anni fa, oggi il bitcoin è oggi la criptovaluta per eccellenza, ossia quella più conosciuta e con miglior margine di crescita.

In verità, agli inizi prevalse la diffidenza e la scarsissima fiducia degli investitori: ben pochi avrebbero tentato l’investimento sul bitcoin, temendo di fare un buco nell’acqua. Oggi le cose sembrano davvero cambiate, tanto che il bitcoin sta acquisendo una sempre maggiore credibilità nel mondo della finanza. In questo quadro, non stupisce dunque che sempre più aziende accettino bitcoin, ammettendo di fatto i pagamenti in criptovalute.

Ciò di cui vogliamo occuparci di seguito è questa domanda: quali prospettive vi sono per le quotazioni bitcoin a giugno 2021? Le prospettive indicano che potrebbe essere una buona scelta investire su questa criptovaluta? Vediamolo.

Quotazioni bitcoin: margini di crescita, ma attenzione alla volatilità

Lo abbiamo accennato poco sopra, la nascita del fenomeno bitcoin è relativamente recente. Creato nel 2009 da una persona la cui identità è finora rimasta ignota, oggi le quotazioni bitcoin sono caratterizzate da una forte volatilità. Ecco perchè dare una risposta esatta alla domanda ‘quanto costa un bitcoin’, è praticamente impossibile. Infatti, il suo valore è in grado di cambiare di molto e in brevissimo tempo.

Le quotazioni bitcoin sono dunque assai altalenanti e il valore viene determinato esclusivamente dalle fluttuazioni della domanda e dell’offerta a esso legate. Tuttavia, il trend nel prossimo futuro pare certamente positivo, tanto che un numero sempre maggiore di investitori si sta convincendo che un investimento non è poi cosa così azzardata.

Anzi, la situazione circa le quotazioni bitcoin, a detta degli esperti, sta assumendo connotati assai favorevoli nel prossimo futuro, già a partire da giugno 2021. C’è chi sostiene anche un possibile arrivo, a fine anno 2021, al valore di 100.000 dollari. Attenzione però: discutere di stime sul prezzo del bitcoin significa tenere sempre in considerazione l’instabilità dei crypto asset e i cambi improvvisi di direzione delle quotazioni bitcoin. In buona sostanza, queste monete virtuali non sono fatte per chi ama investire in modo assai oculato e senza particolari rischi.

Ecco perchè, per avere maggior contezza delle quotazioni bitcoin, è necessario osservare l’andamento del prezzo del bitcoin in tempo reale. E’ infatti assolutamente obbligatorio considerare la tendenza sul momento, la situazione quotidiana, per non perdere di vista il discorso e fare valutazioni distanti dalla realtà.

Il 2021 è l’anno di svolta per questa moneta virtuale

In verità già alla fine dello scorso anno, le quotazioni bitcoin stavano dando segnali confortanti. Oggi, la domanda relativa al bitcoin ha notevolmente battuto l’offerta. Infatti, i tassi d’interesse bassi; la creazione della moneta e il target al 2% fissato per l’inflazione media, hanno condotto non pochi esperti di finanza e investitori a comprare questa moneta virtuale.

Il 2021 è ormai divenuto l’anno di svolta delle quotazioni bitcoin. Ed oggi anche le istituzioni mostrano interesse verso questa criptovaluta, tanto che si può parlare di consolidamento del primato della reale utilità. Ciò si rivela essenziale per la determinazione del prezzo del bitcoin, e dunque per il suo successo.

D’altronde la reale utilità del bitcoin, che incide sul suo prezzo, trova appoggio concreto nel suo utilizzo diffuso in sempre più settori: marketing digitale, gaming e assistenza sanitaria, tra gli altri. Ma gli ambiti di applicazione sono in continuo ampliamento.

Bitcoin: previsioni giugno 2021

In questo preciso momento il valore del bitcoin è pari a 41.996,00 euro. Mentre, in vista di giugno, gli esperti di finanza sono concordi nell’ipotizzare che il valore del bitcoin possa aumentare ulteriormente. Il perchè lo abbiamo spiegato sopra: sta crescendo l’adozione di questa criptovaluta da parte di chi investe e di chi la usa. Sta aumentando dunque la sua credibilità a livello finanziario, nonostante le oscillazioni di prezzo.

A giugno 2021, in molti dunque si attendono una crescente capitalizzazione, vale a dire una crescita dei prezzi assai probabile. Anzi sono auspicabili nuovi massimi storici del valore delle quotazion bitcoin, entro qualche settimana. Ma non resta che attendere ancora un po’ di tempo, per capire se le previsioni degli analisti saranno confermate, anche se tutti gli indizi fanno propendere per una risposta positiva.

