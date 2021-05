Condividi su

Offerte maggio 2021 conti correnti a zero spese: ecco le migliori 3

In tema di conti correnti, i gruppi bancari lottano tra loro per acquisire posizioni di spicco e per quanto riguarda le offerte maggio 2021, le proposte interessanti certamente non mancano.

A beneficiarne i clienti, ossia i privati cittadini che possono fare riferimento su condizioni decisamente vantaggiose e su costi decisamente esigui o addirittura azzerati. Qui di seguito vogliamo porre attenzione sulle 3 offerte maggio di conto corrente che emergono come le più convenienti di questo mese. Chi sono gli istituti di credito che le hanno lanciate? e come funzionano? Scopriamolo di seguito.

Offerte maggio 2021 conti correnti: il contesto di riferimento

Prima di focalizzarci sulle migliori offerte maggio 2021 conto corrente, spendiamo qualche parola su quest’ultimo. Di fronte abbiamo un prodotto bancario o postale che permette al correntista, ossia al titolare del c/c, di gestire come preferisce i propri risparmi.

Frutto di un contratto ad hoc, il conto corrente che tutti conosciamo è caratterizzato altresì da una serie di servizi ad alto valore aggiunto (come ad es. la carta di credito/debito, conto deposito e così via), che sono offerti da un istituto di credito, al fine di rendere più interessante detto strumento di gestione del proprio denaro.

In buona sostanza, il conto corrente consente al titolare di rendere più smart, più pratico e veloce lo svolgimento di tutte quelle operazioni di gestione dei risparmi, degli accrediti e degli addebiti. Insomma ci riferiamo a bonifici, assegni, pagamenti, incassi, uso della carta di pagamento per gli acquisti online o presso esercizi commerciali convenzionati con il circuito VISA/Mastercard/American Express.

Insieme alla movimentazione contabile dei flussi di denaro in entrata e in uscita nel conto corrente, ciascuna banca offre dunque una lista di servizi di maggiore valore aggiunto a tutti i correntisti/risparmiatori che decidono di affidare i propri fondi monetari ad un istituto di credito o a Poste italiane. Come ben noto, a seguito della firma del contratto di apertura del conto corrente, la banca o la Posta si obbliga giuridicamente a custodire il denaro del correntista.

Non solo. Con le nuove tecnologie applicate al rapporto cliente-banca, oggi la gestione del proprio c/c è mutata profondamente rispetto al passato. Infatti, ogni correntista può sfruttare una serie di servizi offerti via web (servizio di home banking), che permettono di avere sempre a portata di click il proprio c/c e immettere o prelevare soldi in ogni momento della giornata.

Offerte maggio 2021 conti correnti: N26

N26 è una banca diretta e online, con sede a Berlino. In tema di offerte maggio, i conti correnti a zero spese N26 sono denominati Smart. Quest’ultimo è un conto corrente di nuova generazione, gestibile agevolmente via app mobile dal proprio smartphone o da pc domestico.

Il conto online N26 è una proposta conveniente giacchè non comporta costi di apertura; canone annuo né costi di gestione. Non solo. Il cliente che sceglie N26 per aprire il proprio c/c, ottiene una carta di debito virtuale facente parte del circuito Mastercard, bonifici online a costo zero e 3 prelievi ATM gratis mensili (ma senza limiti con Cash26).

Questo innovativo istituto di credito mette a disposizione l’app Cash26, ossia un software che permette di depositare e prelevare contanti nei negozi convenzionati con N26, attraverso la creazione di un codice a barre. Le offerte maggio N26 sono certamente interessanti, se pensiamo che colui che aprirà il conto N26 entro 30 giugno, potrà ottenere un buono Amazon pari a 160 euro.

Conto corrente Unicredit MyGenius: perchè conviene

In ambito offerte maggio conti correnti, il gruppo bancario internazionale Unicredit propone un’offerta senza dubbio interessante. Ci riferiamo a MyGenius, ossia un conto corrente a zero spese con un canone annuo gratuito e spese di attivazione anch’esse azzerate.

L’offerta maggio 2021 è rivolta ai clienti che vogliono aprire il conto MyGenius entro il 30 settembre 2021. I nuovi correntisti – insieme al conto corrente gratuito – ottengono anche l’azzeramento del canone legato a My One, vale a dire la carta di debito (bancomat) correlata al c/c Unicredit.

Gli interessati all’offerta di questo gruppo bancario, debbono sapere che i conti correnti Unicredit My Genius possono essere aperti online, attraverso pc o app mobile e un collegamento internet. Essi comprendono una carta di debito gratuita, giroconti e bonifici SEPA online gratis. Non solo. I prelievi agli ATM sono anch’essi a zero spese presso tutti gli ATM del Gruppo (al costo di 2 euro nelle altre banche). Inoltre, con le offerte di maggio Unicredit, i clienti che aprono il conto entro il 31 di questo mese, otterranno un buono Amazon del valore di 50 euro.

Offerta SelfyConto di Banca Mediolanum

Infine, tra le migliori 3 offerte maggio conto corrente a zero spese, sicuramente trova spazio SelfyConto di Banca Mediolanum, un conto corrente vantaggioso ed adatto in particolare per i giovani clienti.

Abbiamo di fronte un c/c online gratis, senza alcun canone annuo, spese di apertura e di gestione per il primo anno di attivazione. L’offerta è rivolta a tutti coloro che scelgono Banca Mediolanum come nuovo istituto di riferimento per i propri risparmi. Il conto è particolarmente vantaggioso per gli under 30, che infatti utilizzano gratuitamente il conto anche oltre il primo anno e fino al compimento dei 30 anni.

Anche in questo caso, l’offerta si caratterizza per l’estrema praticità e velocità di attivazione. Infatti, l’interessato può aprire SelfyConto online da pc o via app. Il conto comporta un carta di debito gratuita, bonifici SEPA gratis in area Euro e prelievi di contante sempre gratuiti presso tutti gli ATM in area Euro. In tema di offerte maggio 2021, Banca Mediolanum regala un buono Amazon del valore di 100 euro a tutti coloro che aprono SelfyConto entro il 07/06/2021.

