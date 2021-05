Condividi su

Poste italiane, altra novità: arriva il centro medico per i dipendenti

Poste Italiane negli ultimi anni ci ha abituato ad una gamma di servizi sempre più varia e al passo con i tempi: ormai il concetto di ufficio postale tradizionale fa parte del passato ed oggi l’azienda, che conta più di 120mila dipendenti e più di 12mila uffici postali sparsi per la penisola, ha deciso di realizzare un centro medico polispecialistico riservato a tutti i dipendenti.

Ecco dunque una ulteriore articolazione della più grande infrastruttura in Italia, operante nel recapito, nella logistica, nel settore del risparmio, nei servizi finanziari e assicurativi. Vediamo più nel dettaglio di che si tratta.

Poste Italiane centro medico: di che si tratta?

Lo abbiamo appena detto: è il primo Centro Medico Poste Italiane, ed ha appena aperto a Roma, nella sede centrale di Poste Italiane nella capitale. In verità, non sarà rivolto ai soli dipendenti, ma anche ai familiari e pensionati. E’ strutturato in undici ambulatori e tre sale di attesa per permettere visite specialistiche e servizi diagnostici in vari settori della medicina. Non solo: il centro medico Poste Italiane dispone altresì di un servizio di diagnostica per immagini.

L’inaugurazione del centro polispecialistico è avvenuta lo scorso lunedì 17 maggio, alla presenza della Presidente Maria Bianca Farina; del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; dell’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante; e del Condirettore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco.

Il centro medico Poste Italiane sfrutterà il contributo di professionisti provenienti dalle più rilevanti strutture sanitarie sparse per la penisola, per permettere visite specialistiche e servizi diagnostici su distinte aree mediche. Ci riferiamo, ad esempio, alla dermatologia, dall’ortopedia alla pediatria, senologia, cardiologia e così via. Il Direttore clinico e sanitario è il Prof. Francesco Cognetti.

Le prime reazioni alla novità lanciata dall’azienda

La struttura vuole costituire uno strumento di garanzia e tutela del diritto alla salute, per le decine di migliaia di dipendenti di Poste Italiane, in prima linea finora nella lotta alla pandemia. Così ha precisato la Presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina, che poi ha aggiunto che il cento rappresenta “Un polo di eccellenza per qualità e dotazioni”.

E’ chiaro che l’istituzione di questo centro polispecialistico vuole incentivare l’utilizzo da parte del personale dell’azienda, ed infatti in virtù del Piano Sanitario aziendale, a cui hanno già aderito più di 100mila dipendenti di Poste Italiane, la struttura concede tariffe convenzionate assai vantaggiose.

Farina ha anche precisato che la decisione di realizzare il Centro Medico risale ai primi mesi del 2020. I vertici dell’azienda decisero di istituire un polo di alto livello per qualità degli specialisti e dotazione d’avanguardia, velocizzandone la realizzazione per non gravare sul SSN, già in difficoltà a causa della pandemia.

