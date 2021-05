Serie tv maggio: tra prossime uscite e grandi classici

Condividi su

Continuiamo a parlare di Serie Tv maggio 2021 tra le attese prossime uscite e le serie da rivedere assolutamente perché non stancano mai!

Tra le novità del catalogo Amazon Prime Video in ambito di serie tv maggio 2021 in arrivo Veleno, docu-serie che racconta l’inchiesta giornalistica – già affrontata nel podcast e nell’omonimo libro di Pablo Trincia – sui Diavoli della Bassa modenese, presunta setta che, tra il 1997 e il 1998, nei due paesi di Mirandola e Massa Finalese, nella Bassa modenese, avrebbe organizzato riti satanici nei quali sarebbero stati molestati e assassinati bambini. 20 anni dopo l’inchiesta giornalistica Pablo Trincia mette in dubbio l’intera vicenda; intanto a Bibbiano, paese vicino, nel 2019 scoppia un nuovo caso clamoroso e diversi assistenti sociali finiscono sotto inchiesta per aver allontanato i figli dalle famiglie. Veleno, docu-serie di 5 episodi, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 25 maggio.

Tra le novità in arrivo nel catalogo di Netflix tra le serie tv per maggio 2021 arriva, veramente molto attesa, la quinta stagione – finale – di “Lucifer”, ma arriva anche la seconda stagione di “Che fine ha fatto Sara”, 19 maggio, e “Il metodo Komisky”. Incredibile ritorno, dopo una lunghissima attesa per Master of None, la serie tv con Aziz Ansari che torna in una veste tutta nuova raccontando la relazione tra Denise (Lena Waithe) e la compagna Alice (Noemi Ackie).

Grandi classici serie tv maggio

Friends, in attesa della Reunion prevista per il 26 maggio, “The one where they get back together “, impossibile non iniziare o riguardare da una delle serie tv più amate di sempre. Al centro della narrazione le vicende di 6 amici Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Joey. La sit-com simbolo degli anni ‘90 si lascia guardare con facilità e regalando allo spettatore un’iniezione di buonumore ad ogni episodio. Sicuramente da aggiungere alla lista delle serie tv da vedere, se ancora non l’avete mai fatto. Se invece la conoscete a memoria, sapete perfettamente quando è bello concludere una giornata stressante in compagnia di Friends.

How I Met Your Mother, dopo che è stata annunciata anche la nuova serie tv maggio How I met your father, con protagonista Hilary Duff, impossibile non pensare a un grande re-watch della celebre serie tv. Al centro le avventure di Ted Mosby in cerca del grande amore, la donna che sposerà. A condire le sue storie un po’ sfortunate gli immancabili amici Lily, Marshall, Robin e Barney.