Finale playoff serie A: l’incontro sarà Venezia-Cittadella

Tante notizie sportive in questi giorni tra gli Europei di Nuoto 2021 a Budapest e gli ultimi preparativi prima delle Olimpiadi 2021, vediamo anche le ultime notizie dal calcio. Dopo la promozione dell’Empoli e della Salernitana, che torna in serie A dopo 23 anni, sarà un derby tutto Veneto a decidere nella finale playoff chi andrà in serie A tra Venezia e Cittadella.

La prima a qualificarsi per la finale dei playoff serie A è stata proprio il Venezia, dopo aver vinto 1-0 in casa nell’andata della semifinale, il pareggio con il Lecce nel match di ritorno ha fatto sparire le speranze dei salentini. La partita giocata nello Stadio Via del Mare è stata dominata dal Lecce per tutti i ’90 minuti, come raccontano anche le statistiche 19 tiri totali per il Lecce contro i 7 del Venezia, di cui 6 in porta per il Lecce e 2 per il Venezia. Statistiche del possesso palla: 63% Lecce, 37% Venezia.

Cittadella in finale playoff serie A

Il rigore finale Dall’altro lato il Cittadella ha eliminato a sorpresa il Monza, nonostante il 2-0, infatti il Cittadella che aveva ottenuto un 3-0 nel match di andata li porta dritti alla finale playoff serie A. Anche qui le statistiche sono basse per il Cittadella, con un totale di 8 tiri di cui 3 in porta; mentre il Monza ha raggiunto un totale di 19 tiri di cui 4 in porta. Anche il possesso palla 65% per il Monza, 35% per il Cittadella racconta una vittoria inaspettata.

Le squadre in serie A 2021-22:

Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Genoa H.Verona Inter Juventus Lazio Milan Napoli Roma Salentinata Sampdoria Sassuolo Spezia Torino Udinese Venezia o Cittadella (attesa finale playoff serie A)

