Olimpiadi 2021 di Tokyo: gli ultimi aggiornamenti importanti

Torniamo a parlare delle prossime Olimpiadi 2021 di Tokyo, la cui cerimonia di apertura è prevista per il 23 luglio. Il numero degli atleti italiani ammesso ai Giochi sale a 287, le ultime qualificazioni sono arrivate dalla mountain bike. Sempre più vicina ai 300 qualificati, l’italia al momento conta tra gli atleti che prenderanno parte alle competizioni olimpioniche: 149 uomini e 138 donne, in ben 25 sport differenti.

A portare il tricolore nella cerimonia di apertura saranno: Elia Viviani e Jessica Rossi. E inoltre a vestire gli azzurri sarà proprio Giorgio Armani.

Le Olimpiadi 2021 ancora a rischio

Dopo il rinvio dello scorso anno a causa della diffusione del Coronavirus e a distanza di poco più di tre mesi dall’inizio previsto per le Olimpiadi 2021 a Tokyo, si riaccende il dibattito sulla possibilità di rinunciare all’evento. Il Giappone sta affrontando una nuova, la quarta per la precisione, ondata di contagi da Covid-19 e alcuni esponenti del Governo si sono espressi a favore di un rinvio delle Olimpiadi 2021.

Sui media locali pochi giorni fa molti si erano espressi a favore di un rinvio dei giochi per la sicurezza sanitaria locale, ma non solo. Anche i medici giapponesi si sono già schierati a favore del rinvio delle Olimpiadi 2021. Adesso anche il quotidiano Asahi Shimbun – partner delle Olimpiadi di Tokkyo- ha chiesto la cancellazione dei giochi dal momento che è a rischio la sicurezza pubblica oltre al rischio di forti pressioni per il sistema ospedaliero.

Il giornale spiega come tutti i recenti sondaggi svolti mostrano la contrarietà ai giochi delle olimpiadi 2021 data la situazione dei contagi nella nazione. Molto probabilmente in Giappone lo stato di emergenza sarà esteso fino al 31 maggio, ma nonostante questo il Governo non vuole cedere, per il momento, sulle Olimpiadi 2021 di Tokyo perché sarebbero una boccata di ossigeno per l’economia del Paese.

