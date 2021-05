Olimpiadi Tokyo: cerimonia di apertura data, orario e dove vederla in tv

Condividi su

Manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate dallo scorso anno a causa dell’epidemia da Covid-19. Il Giappone sta affrontando una nuova, la quarta per la precisione, ondata di contagi da Covid-19 e alcuni esponenti del Governo si sono espressi a favore di un rinvio delle Olimpiadi 2021. Per il momento la data di inizio dei Giochi olimpici è prevista per il 23 Luglio e la conclusione per l’8 agosto 2021.

La cerimonia di apertura dei giochi delle Olimpiadi di Tokyo è fissata per il 23 Luglio 2021. Dopo giorni di indiscrezioni e scommesse su chi avrebbe portato il tricolore ai giochi olimpici finalmente è arrivata la notizia ufficiale, a portare il tricolore nella cerimonia di apertura saranno: Elia Viviani e Jessica Rossi. I due sono stati scelti per un motivo ben preciso: le due medaglie d’oro. Viviani l’ha conquistata nei giochi di Rio, nel 2016; mentre Jessica Rossi, l’ha vinta a 19 anni nel trap femminile durante i giochi di Londra nel 2012. Senza dimenticare che in quell’occasione Jessica Rossi raggiunse la quasi perfezione, con 99 piattelli centrati su 100. Dopo l’investitura al Quirinale con la consegna del tricolore i due atleti apriranno la sfilata per l’Italia durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Le cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo

Ancora non abbiamo informazioni precise riguardo la cerimonia di apertura dei giochi, anche perchè tutto l’evento è a rischio annullamento. Quello che per il momento è certo è che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo si terrà quindi il 23 luglio, nel nuovo stadio Nazionale di Tokyo. Qui sfileranno gli atleti di tutto il mondo e ci sarà uno spettacolo di musica e intrattenimento. Gli atleti entreranno in ordine, come da tradizione olimpica: la prima nazione ad entrare sarà la Grecia, le altre seguiranno in ordine katanka, per ultima la delegazione della nazione che ospita i giochi.

