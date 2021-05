Film Roberto Baggio: cast, recensioni e dove vederlo in streaming

Condividi su

“Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica”, cantava Cesare Cremonini nella sua famosa canzone. Roberto Baggio, uno dei calciatori più famosi d’Italia torna al centro della scena, questa volta non sul campo, ma per la pellicola “Il Divin Codino” da oggi, 26 maggio,disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

Soprannominato Raffaello per l’eleganza nello stile di gioco e Divin Codino proprio per la sua acconciatura, Roberto Baggio è ritenuto uno dei migliori giocatori nella storia del calcio mondiale.

Il film su Roberto Baggio: Il Divin Codino

Il film diretto dalla regista Letizia Lamartire è un racconto dei momenti vissuti dal grande calciatore Roberto Baggio. Il protagonista sarà interpretato da Andrea Arcangeli, che ha già preso parte alle serie tv Romolus. Nel cast anche Valentina Bellè, Antonio Zavatteri, Thomas Trabacchi e Andrea Pennacchi.

Un racconto della vita del Divin Codino, Baggio, tra cadute e grandi traguardi. Il problema con gli allenatori e il rapporto con il padre. La pellicola dura poco più di un’ora e mezza e sì, ci sarà anche il rigore sbagliato ai mondiali.

Roberto Baggio è stato riconosciuto come un fuoriclasse, in grado di giocare in diversi ruoli: seconda punta, trequartista, ma anche prima punta o centravanti e attaccante esterno. Era capace di impostare la manovra di gioco e fornire gli assist ai compagni, grazie ad un’abile visione di gioco e di fraseggio.

Non perdetevi quindi l’occasione di entrare nella vita di uno dei più grandi campioni del calcio per condividere le vittorie e le sconfitte ripercorrendo i 22 anni di carriera del Divin Codino.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it